Extreme Wetterwarnung: Sturm und Starkregen treffen Österreich!

Am Nachmittag hatten die Veranstalter einer Demonstration gegen die Kürzungen im Sozialbereich den Protestzug in der Landeshauptstadt verschoben. Kurz bevor dieser beginnen sollte, brach ein starkes Unwetter mit Regen und Sturm über die Region herein.

„Woodstock der Blasmusik“ im Innviertel

Im Innviertel in Oberösterreich wurde das Festival-Gelände des „Woodstock der Blasmusik“ gleich zu Beginn am Donnerstagmittag aufgrund einer Unwetterwarnung evakuiert. Die wichtigsten Informationen sind:

Standort: Ort im Innkreis

Besucher, die noch auf dem Weg waren, wurden auf die Parkflächen der Messe Ried umgeleitet. Erwartete Besucherzahl: Rund 100.000

Die Veranstalter gingen jedoch davon aus, dass das Programm am Abend wie geplant fortgesetzt werden kann, was die Vorfreude auf das viertägige Festival nicht trüben sollte.

Absagen in Niederösterreich

In Niederösterreich führte die Sturm- und Gewitterwarnung zur Absage des Wieselburger Volksfestes im Bezirk Scheibbs. Ursprünglich waren bedeutende Reden von FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl und Niederösterreichs Landesparteichef Udo Landbauer geplant. Auch in Tulln wurde der Auftritt des Kabarettisten Gery Seidl auf der Donaubühne wegen der prognostizierten Unwetter auf den 24. Juli verschoben.

Heftige Gewitter in Tirol

In Tirol zogen am Nachmittag teils heftige Gewitter, begleitet von Hagel, auf. Besonders betroffen waren die Bezirke Schwaz und Kitzbühel. Die Leitstelle Tirol berichtete von rund 100 Feuerwehreinsätzen. Hier sind einige der gemeldeten Vorfälle:

Blitzschläge: In einigen Orten sollen Blitzschläge Brände in Wäldern verursacht haben, zum Glück gab es bis zum frühen Abend keine größeren Schäden oder Verletzten.

Ein Autofahrer am Pillberg hatte großes Glück, als ein Baum auf sein Fahrzeug stürzte, aber glücklicherweise blieb er unverletzt. Gesamtschaden: Ein Baum beschädigte zudem ein Hausdach.

Gewitterfront in Vorarlberg

Eine Gewitterfront zog auch über Vorarlberg hinweg. Diese brachte teilweise Starkregen und lokal auch Hagel, fiel jedoch offenbar weniger stark aus als befürchtet. Laut der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle gab es gegen 17.30 Uhr bisher lediglich einen Feuerwehreinsatz.

Zusammenfassung

Insgesamt zeigte sich das Wetter am Donnerstag als unberechenbar, was zu verschiedenen Absagen und Evakuierungen führte. Die Veranstalter hoffen dennoch, dass die meisten Aktivitäten, wie das „Woodstock der Blasmusik“, fortgesetzt werden können. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Wetterlage bald stabilisiert.