Exzellente Leistungen am Herd: Acht Währinger Köche erwerben ihr Diplom

Acht angehende Küchenmeister zeigten kürzlich in Währing ihr Können. Um den begehrten Titel „Wifi Diplom-Küchenmeister“ zu erlangen, mussten sie sowohl in Theorie als auch in Praxis glänzen. Damit legen sie den Grundstein für eine vielversprechende Karriere in der Spitzengastronomie.

WIEN/WÄHRING. Für acht engagierte Köche in Wien war ein festliches 5-Gänge-Menü nicht nur eine kulinarische Herausforderung, sondern auch eine entscheidende Prüfung. Kürzlich präsentierten sie in der Diplom-Küchenmeister-Ausbildung des Wifi Wien am Währinger Gürtel 97 ihre Fähigkeiten. Diese Ausbildung gilt als höchste Qualifikation für Köche in Österreich und ist auf NQR-Level 6 eingestuft. Das bedeutet, dass sie auf einem Niveau mit akademischen Bachelorabschlüssen oder gewerblichen Meistertiteln stehen. Mit dem Erhalt des Titels „Wifi Diplom-Küchenmeister“ erwerben die Absolventen ein international anerkanntes Gütesiegel, das in der 4- und 5-Sterne-Gastronomie hoch geschätzt wird.

Umfangreiches Wissen und praktische Fähigkeiten gefragt

Um die Prüfung zu bestehen, mussten die Kandidaten umfassendes Wissen und Können demonstrieren. Die Herausforderung erstreckte sich über zwei Tage, an denen theoretische Kenntnisse abgefragt wurden. Dazu zählten Facharbeiten, Businesspläne sowie schriftliche und mündliche Tests. In den folgenden vier Tagen wurden verschiedene praktische Aufgaben gestellt, darunter die Zubereitung eines Menüs aus einem geheimen Warenkorb, die Kreation eines Fingerfood-Buffets und die Präsentation eines mehrgängigen Meistermenüs. Diese Tests simulieren realistische Anforderungen, die in der gehobenen Gastronomie auf die Köche warten.

Das Ziel der Ausbildung ist es, Köchinnen und Köche auf leitende Funktionen in der Gastronomie vorzubereiten. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine mehrjährige Berufserfahrung, die entweder durch eine abgeschlossene Lehre sowie Führungserfahrung oder durch jahrelange praktische Tätigkeiten nachgewiesen werden muss. Diese Kombination aus theoretischem Wissen und praktischen Fähigkeiten stellt sicher, dass die Absolventen bereit sind, die Herausforderungen der Branche erfolgreich zu meistern.

Die Bedeutung dieser Ausbildung kann nicht genug hervorgehoben werden, denn sie stellt nicht nur den individuellen Werdegang der Köche in den Mittelpunkt, sondern stärkt auch die Qualität in der gesamten Gastronomie. Nach erfolgreichem Abschluss haben die Absolventinnen und Absolventen die Möglichkeit, Führungspostionen in erstklassigen Restaurants oder Hotels einzunehmen, wo sie ihre Kreativität und ihr Fachwissen voll ausspielen können.