Die Wahlen sind vorbei! Die Kinder von Graz haben ihre neuen Kinderbürgermeisterin und ihren Kinderbürgermeister gewählt. Für die Sieger Fabienne Gabriele und Fabian Ostermann ist dies bereits die zweite Amtszeit. Das Kinderbüro freut sich über eine Rekordbeteiligung an Wählerinnen und Wählern. GRAZ. Der politische Einsatz der Jüngsten ist mehr als bemerkenswert – so auch innerhalb des Kinderparlaments, das speziell für diese Zielgruppe ins Leben gerufen wurde. Bis zum 10. März hatten über 3.100 Kinder unter 14 Jahren die Möglichkeit, online oder persönlich ihre Stimmen abzugeben. Dies stellt eine Rekordwahlbeteiligung dar und zeigt eindrucksvoll, dass die Kinder in Graz aktiv an der Gestaltung ihrer Stadt mitwirken wollen. Die Sieger Insgesamt traten sechs Mädchen und drei Jungen zur Wahl an, und die Themen, die sie ansprachen, waren sehr vielfältig. Dazu gehören Anliegen wie ein gewaltfreies Miteinander, die Verbesserung des Schulessens, Umweltschutzmaßnahmen, erweiterte Sportangebote und die Sicherheit von Kinderwebsites. Letztendlich sicherten sich Fabienne Gabriele und Fabian Ostermann erneut den Sieg und werden nun Graz gemeinsam und gleichberechtigt für alle Kinder vertreten. Siehe auch Politpunker Rise Against: Aufruf zum Widerstand in Wien! Zusammen mit ihren Vertreterinnen und Vertretern, darunter Ada Doksanbir (Vize-Kinderbürgermeisterin), Jonas Habersack (Vize-Kinderbürgermeister) und mehrere Kinderstadträte, widmen sie sich den künftigen Aufgaben im Kinderparlament Graz. Ingrid Krammer, die Leiterin des Amtes für Jugend und Familie, nahm die feierliche Amtseinführung im Rathaus vor, wo auch viele offizielle Vertreter der Stadt anwesend waren, um die neue Kinderstadtregierung zu beglückwünschen. Fabian, der erst kürzlich wieder gewählt wurde, äußerte sich erfreut über das Ergebnis: „Ich hätte nicht damit gerechnet, aber ich freue mich sehr und werde dort weitermachen, wo ich aufgehört habe“. Fabienne fügte hinzu: „Ich freue mich auch sehr! Ich habe mich erneut mit denselben Themen beworben, an denen ich arbeiten möchte.“ Zu ihren Zielen gehören die Bekämpfung von Mobbing an Schulen und die Verbesserung des Mensaangebots. Siehe auch Vier Jahre Gefängnis: 22-Jähriger sticht zwei Männern in Wien in die Brust Mitbestimmung für die Jüngsten Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr betonte, wie wichtig das Kinderparlament für die Einbindung der Jüngeren ist: „Mitbestimmung und Demokratie sind entscheidend für unsere Stadt. Kinder sollen die Chance haben, an der Gestaltung ihrer Umgebung teilzuhaben.“ Kurt Hohensinner, Stadtrat für Jugend und Familie, ergänzt: „Es ist uns wichtig, Kindern eine Stimme zu geben, um die Stadt in ihrem Sinne mitzugestalten. Initiativen wie das Rauchverbot auf Spielplätzen und das Projekt ‘Graz wächst’, bei dem für jedes neugeborene Kind ein Baum gepflanzt wird, resultieren aus den Ideen des Kinderparlaments.“ Siehe auch „Warum Hochwasser Gespräche bestimmt: Ein Phänomen, das alle betrifft!“ Das könnte dich auch interessieren: Diese Grazer Parks laden zum Verweilen ein. Steiermark-Frühling startet 2025 früher. Uni Graz sucht Unterstützer für die Kleinsten.

This rewritten content maintains the key facts and context regarding the children’s election in Graz, while adding more depth to the involvement of the children and the overall significance of the children’s parliament in promoting democratic values among the youth.





Source link