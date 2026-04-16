Fachhochschulen verlangen Budgeterhöhung: Brauchen wir eine nachhaltige Finanzierung für die Zukunft von 65.000 Studierenden?

Fachhochschulen fordern mehr Geld vom Bund

Die österreichischen Fachhochschulen haben am Donnerstag in Graz eine Budgeterhöhung durch den Bund verlangt. Hintergrund sind die laufenden Verhandlungen über das geplante Doppelbudget 2027/2028.

Gefordert wird, dass das aktuelle Fachhochschulbudget um mindestens sieben Prozent angehoben wird. Zudem werden Änderungen bei der Finanzierung und eine bessere Planbarkeit verlangt.

Die Bundesregierung hat Ende der vorangegangenen Woche mit den Verhandlungen für das Doppelbudget 2027/2028 begonnen. Im Zuge dieser Gespräche wünschen sich die Fachhochschulen eine Anpassung der Finanzierungsmodalitäten.

Beim Forschungsforum der Wirtschaftskammer Steiermark in Graz traten die Fachhochschulen öffentlich auf. Dort übergab Ulrike Prommer, Präsidentin der österreichischen Fachhochschulen, ein „Grazer Memorandum“ an Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ). In diesem Dokument sind die Forderungen der 21 österreichischen Fachhochschulen festgehalten.

Laut Prommer verfügen die Fachhochschulen derzeit über ein Budget von 450 Millionen Euro, das um sieben Prozent erhöht werden müsse. Sie forderte darüber hinaus eine mittel- und langfristige jährliche Valorisierung, da die Kosten steigen. Nach ihren Angaben studieren 65.000 Personen an den österreichischen Fachhochschulen; es müsse sichergestellt werden, dass der Betrieb mit diesen 65.000 Studierenden weiter gut funktioniert. Prommer sprach sich außerdem für einen Wechsel von einem Fördermodell hin zu einer nachhaltigen Finanzierungsmethode aus und erklärte, die Fachhochschulen würden derzeit von Jahr zu Jahr vertröstet, die Planbarkeit sei nicht gegeben.

Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner nahm persönlich an der Diskussion in Graz teil. Sie sagte wörtlich, sie wisse, dass es „um die Marie“ gehe, und erklärte, es sei in den Budgetverhandlungen ihre Position, den Fachhochschulsektor gut zu stärken. Holzleitner kündigte an, dass für Projekte im Bereich der Internationalisierung 14 Millionen Euro in Form von Projektförderungen ausgeschrieben werden.

Der Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark, Josef Herk, zeigte sich erfreut über diese Ankündigung. Er betonte die Wichtigkeit der Fachhochschulen und deren Ausbildungsmöglichkeiten für die Wirtschaft. Herk erklärte, dass 50 Prozent der Wirtschaftsleistung in der Steiermark über den Export erwirtschaftet werden und dass das Bundesland auch im Bildungsbereich im Export tätig sei. Es würden internationale Standards benötigt, und angesichts der finanziellen Mittel, die in vielen anderen Ländern für Bildung aufgebracht werden, könne man sich keine Einsparungen leisten.

Wie das künftige Budget für die österreichischen Fachhochschulen konkret aussehen wird, ist derzeit noch offen. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) wird am 10. Juni seine Budgetrede im Parlament halten.