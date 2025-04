Fahndung im Gange: 16-Jähriger am Glacis von mehreren Tätern brutal überfallen

Am Mittwochabend wurde ein 16-Jähriger in Graz Opfer eines brutalen Raubüberfalls, berichten die örtlichen Behörden. Wie die Landespolizeidirektion mitteilt, haben mehrere Täter den jungen Mann angegriffen und ihm seine Geldbörse geraubt. Der Grazer erlitt Verletzungen von unbestimmtem Grad und wurde zur Behandlung ins Landeskrankenhaus Graz gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Tätern.

GRAZ. Gegen 22:45 Uhr wurde die Polizei in die Nähe der Glacisstraße gerufen, nachdem dort eine verletzte Person entdeckt wurde. Vor Ort fanden die Beamten den 16-jährigen Grazer, der aufgrund seiner Verletzungen und einer offensichtlichen Alkoholisierung nur schwer ansprechbar war. Glücklicherweise waren Ersthelfer anwesend, die die Rettungskräfte verständigt hatten und Erste Hilfe leisteten.

Nachdem der 16-Jährige die Besinnung wiedererlangte, berichtete er von dem Angriff. Er gab an, dass er gegen 22:30 Uhr von mehreren unbekannten Männern angegriffen und beraubt wurde. Die Täter hätten Gewalt angewendet und ihn zu Boden gerissen, bevor sie auf ihn eintraten, was dazu führte, dass er das Bewusstsein verlor. Als er wieder zu sich kam, waren die Täter mit seiner Geldbörse bereits geflohen.

Fahndung bislang erfolglos

„Laut Aussagen des Opfers handelte es sich bei den Tätern um Männer arabischer Herkunft. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Verdächtigen verlief bislang erfolglos“, erklärte ein Polizeisprecher. Der 16-Jährige wurde zunächst vom Roten Kreuz erstversorgt und anschließend ins LKH Graz eingeliefert. Die Polizei führt weitere Ermittlungen, um den Verdacht des Raubes aufzuklären und die Täter zu fassen.

Das könnte dich auch interessieren:

Erneute Vorfälle von Gewalt im Stadtzentrum werfen Fragen zur Sicherheit in Graz auf, insbesondere in stark frequentierten Bereichen. Die Stadtverwaltung hat bereits Veranstaltungen und Initiativen gestartet, um die Sicherheit zu erhöhen und das Vertrauen der Bürger in die öffentliche Ordnung wiederherzustellen.

Der Vorfall hat nicht nur bei der Polizei, sondern auch in der Bevölkerung Besorgnis erregt. Viele Bürger fordern mehr Präsenz von Sicherheitskräften und präventive Maßnahmen, um solche Übergriffe in Zukunft zu verhindern.