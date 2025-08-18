Fahrrad-Auffahrunfall: 51-Jähriger Radfahrer in Graz schwer verletzt

Auffahrunfall mit Fahrrad
51-Jähriger Radfahrer in Graz schwer verletzt
Ein Verkehrsunglück ereignete sich am Sonntagabend in Maraitrost, Graz, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde.
Um 18:40 Uhr lenkte ein 19-jähriger Lernfahrer in Begleitung seines Vaters einen Pkw auf der Mariatroster Straße in Richtung Stadtzentrum. Hinter ihm fuhr ein 51-jähriger Radfahrer ebenfalls auf der gleichen Straße.
Kollision zwischen Fahrrad und Pkw
Dem Pkw-Lenker zufolge musste er an der Kreuzung Mariatroster Straße/Föllinger Straße abrupt bremsen, um einem Fußgänger den Durchgang am Schutzweg zu ermöglichen. Der Radfahrer, der hinter ihm fuhr, konnte nicht rechtzeitig anhalten und es kam zur Kollision. Er wurde bei der Zusammenstoß schwer verletzt und wurde in das LKH Graz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
Empfohlene Lesung: Weitere Informationen zu Verkehrssicherheit und Unfallprävention finden Sie [hier](https://www.vvo.at/verkehrssicherheit)
