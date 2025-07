Fahrräder für Drittklässler: Erste Jahresbilanz des Kinder-Radlbonus

Bilanz für den Kinder-Radlbonus: Die erste Jahresbilanz zeigt, dass fast die Hälfte der Gutscheine eingelöst wurden. Schulen unterstützen die Initiative, und weitere Entwicklungen stehen an.

GRAZ. Vor etwa einem Jahr hat die Stadt Graz den Kinder-Radlbonus ins Leben gerufen, um die Begeisterung junger Grazerinnen und Grazer für das Radfahren zu fördern und den Einstieg in diese umweltfreundliche Form der Mobilität zu erleichtern. Die Bilanz des ersten Schuljahres fällt positiv aus: In diesem Zeitraum wurden 2.641 Gutscheine im Wert von jeweils 250 Euro an alle Drittklässlerinnen und Drittklässler der Grazer Volksschulen verteilt. Von diesen nahmen 1.546 Familien, also 58,5 Prozent, das Angebot in Anspruch und lösten ihre Gutscheine bei der Holding Graz ein – für Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) ist das ein großer Erfolg.

„Kinder sollen sich von klein auf sicher am Rad fühlen, Spaß an der Bewegung haben und gesund unterwegs sein – so legen wir den Grundstein für eine selbstständige und umweltfreundliche Mobilität von morgen.“

Judith Schwentner, Vizebürgermeisterin

Bis zum Stichtag 30. Juni wurden 50,6 Prozent der Gutscheine für Fahrräder, Service oder Radequipment bereits eingelöst. Bemerkenswert ist, dass 70 Prozent der Eltern angaben, dass der Gutschein ausschlaggebend für den Kauf eines Fahrrads war, und für 17 Prozent der Kinder war es das erste eigene Fahrrad. Eine Online-Befragung mit 699 Teilnehmern ergab, dass 90 Prozent die Aktion als „sehr gut“ oder „gut“ bewerteten.

Rückmeldung aus den Schulen

Die Rückmeldungen von Schulen sind ebenfalls positiv. „Der Grazer Kinder-Radlbonus bietet eine großartige Unterstützung, die vielen Kindern den Zugang zu einem eigenen Fahrrad erleichtert und ihre Motivation zum Radfahren erhöht“, äußerte sich Monika Schwarzkopf, Schulleiterin der VS Jägergrund. Josef Gollner-Schaffer, Klassenlehrer an der VS Algersdorf, ergänzte, dass die Initiative besonders für sozial schwächere Familien wichtig sei, um den Anschluss zur Fahrradoffensive nicht zu verpassen.

Weitere Entwicklungen

Im Rahmen der Rückmeldungen wurden Wünsche nach einer längeren Abholfrist und besseren Vorabinformation geäußert. Diese Bereiche sollen nun verbessert werden. Ein weiterer Fokus liegt auf der Mobilität von Jugendlichen. Eine aktuelle Mobilitätsstudie zeigt, dass der Radverkehr bei Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren zugenommen hat, jedoch ein leichter Rückgang bei Jugendlichen zu verzeichnen ist. Initiativen wie der Kinder-Radlbonus, neue Radspielplätze sowie der Bicibus sollen gezielt dazu beitragen, diesen Trend umzukehren und ein langfristiges Interesse am Radfahren zu fördern.

Das könnte dich auch interessieren:

Spielplätze ohne Schatten rufen Grazer Eltern auf den Plan

Ideenregen für die Grazer Innenstadt

GGZ verdoppelte Zahl der Praktikanten in den letzten Jahren