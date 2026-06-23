Fahrzeug in Feldkirch Altenstadt fing Feuer – Anrainer verhinderten Schlimmeres

Auto in Feldkirch Altenstadt in Brand geraten

In Feldkirch Altenstadt ist am Montagabend ein Auto in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde gegen 20.45 Uhr alarmiert.

Das Fahrzeug stand in der Nähe des Tennisplatzes in Feldkirch Altenstadt, als Feuer im Motorraum ausbrach. Anrainer dämmten den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit Handfeuerlöschern ein. Die Feuerwehr öffnete anschließend die Motorhaube und löschte den Brand vollständig.