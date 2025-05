Falstaff-Ranking: Die besten Wiener Hotels des Landes

Im aktuellen „Falstaff Hotel Guide 2025“ behauptet das „Park Hyatt Vienna“ erneut den beeindruckenden dritten Platz unter den besten Hotels Österreichs. Gleichzeitig verpasst das renommierte Hotel „Sacher“ den Sprung in die nationale Top Ten, bleibt jedoch eine feste Größe in der Wiener Hotellandschaft.

ÖSTERREICH/WIEN. Mit der Veröffentlichung des neuen „Falstaff Hotel Guides“ wird Wien einmal mehr als eine erstklassige Destination im Premium-Hotelsegment hervorgehoben. Der renommierte Führer bewertet jährlich über 1.300 Hotels im deutschsprachigen Raum und stellt auch in diesem Jahr die Häuser vor, die durch herausragende Qualität, unglaublichen Service und einzigartigen Stil überzeugen.

Unter den besten Hotels Österreichs finden sich gleich zwei Wiener Adressen auf Spitzenplätzen. Das „Park Hyatt Vienna“ erhielt 100 Punkte und sicherte sich Platz drei, während das „The Amauris Vienna“ mit 99 Punkten auf Platz sieben folgt und somit die Bundeshauptstadt in den nationalen Rankings stark repräsentiert.

Sacher Hotel nicht mehr in den Top Ten

Das legendäre Wiener Hotel „Sacher“, das im Vorjahr noch auf Platz 5 rangierte, ist aus den Top Ten geflogen. Dennoch bleibt es in Wien eine geschätzte Adresse. Hier ist die vollständige Top Ten-Liste der aktuell besten Hotels in Österreich:

„Interalpen-Hotel Tyrol“, Telfs-Buchen, Tirol (100 Punkte) „Naturhotel Forsthofgut“, Leogang, Salzburg (100 Punkte) „Park Hyatt Vienna“, Wien (100 Punkte) Hotel „Schloss Seefels“, Pörtschach am Wörthersee, Kärnten (100 Punkte) Hotel „Almhof Schneider“, Lech am Arlberg, Vorarlberg (100 Punkte) „Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort“, Großarl, Salzburg (99 Punkte) „The Amauris Vienna“, Wien (99 Punkte) „Trofana Royal Resort“, Ischgl, Tirol (99 Punkte) „Das Central – Alpine. Luxury. Life“, Sölden, Tirol (99 Punkte) „Burg Vital Resort“, Lech am Arlberg, Vorarlberg (99 Punkte)

Im Wien-Ranking belegt das Hotel „Sacher“ hinter den beiden erwähnten Nobelhotels den dritten Platz. Die Liste der besten Hotels in Wien wird durch das „Rosewood Vienna“ (98 Punkte) und das „Boutiquehotel Sans Souci Wien“ (97 Punkte) ergänzt:

„Park Hyatt Vienna“, Wien (100 Punkte) „The Amauris Vienna“, Wien (99 Punkte) Hotel „Sacher“, Wien (99 Punkte) „Rosewood Vienna“, Wien (98 Punkte) „Sans Souci“, Wien (97 Punkte)

Sonderauszeichnung für City-Hotel

Das „Park Hyatt Vienna“ erhielt in der Kategorie „City“ eine besondere Auszeichnung innerhalb von insgesamt zwölf Sonderkategorien. „Urlaub im DACH-Raum ist derzeit besonders angesagt. Unsere Region fasziniert durch ihre beeindruckende Lage zwischen Alpen, Seen und Weinbergen“, erklärt „Falstaff“-Herausgeber Wolfgang M. Rosam. Der Guide betont die Innovationskraft und Qualität der heimischen Hotellerie, die sich als weltoffen, kreativ und tief in ihrer Tradition verwurzelt präsentiert.

Die Bewertung erfolgt auf Grundlage eines 100-Punkte-Systems, das Kategorien wie Ambiente, Zimmer, Wellness, Kulinarik, Service und Lage umfasst. Die Auszeichnungen reichen von drei bis sechs Sternen, abhängig vom Gesamtscore.

