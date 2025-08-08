Familie in stiller Trauer: Erster Todestag von Lugner wird ergreifend begangen

Der Döblinger Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP) hat sich entschlossen, einen Platz oder Weg zu Ehren von Richard Lugner zu benennen. In Gesprächen mit anderen Fraktionen sowie der Familie Lugner befinde man sich bereits in aktiven Verhandlungen. „Wir versuchen, das in der Nähe seines Wohnortes im Bereich Grinzing zu organisieren“, erklärte Resch im Gespräch mit der APA. Er äußerte die Hoffnung, bereits in der nächsten Bezirksvertretungssitzung Mitte September einen entsprechenden Antrag an die für Straßennamen zuständige Kulturabteilung der Stadt Wien (Magistratsabteilung 7) einbringen zu können.

Um an Richard Lugner zu erinnern, wird am kommenden Montag eine Wachsfigur von ihm von Madame Tussauds von 9.00 bis 21.00 Uhr am Hauptplatz der Lugner City aufgestellt. Das Lugner Kino plant um 20.00 Uhr die Aufführung des Porträts „Richard Lugner – Die unbekannte Seite“, welches der ORF kurz vor seinem Tod produziert hatte – der Eintritt ist kostenfrei. In Zusammenarbeit mit der Lugner City eröffnet auch das Promi-Wirtshaus Marchfelderhof in Deutsch-Wagram in Niederösterreich die sogenannte Lugner-Loge. Diese wird ein Bereich sein, in dem dauerhaft persönliche Erinnerungsstücke und Fotos aus Lugners Leben ausgestellt werden. Die Familie hat jedoch betont, dass sie still gedenken möchte und den Todestag nicht für eine persönliche Inszenierung nutzen möchte.

Am Jahrestag seines Todes trauern auch viele Weggefährten um den umtriebigen Baumeister. „Richard Lugner war nicht nur ein Stück Österreich, er repräsentierte das, was wir sind: ein liebevolles Land, manchmal auch ein bisschen grantig, lebenslustig – und hie und da auch einem Fettnäpfchen nicht abgeneigt. Richard fehlt mir“, äußerte beispielsweise Norbert Hofer (FPÖ), der ehemalige Dritte Nationalratspräsident, der über viele Jahre hinweg freundschaftlich mit Lugner verbunden war und bei der öffentlichen Verabschiedung vor einem Jahr eine Trauerrede hielt.

Richard Lugner wurde am 11. Oktober 1932 in Wien geboren und stieg nach seiner Matura schnell in die Baubranche ein. 1975 gelang ihm mit dem Bau der prunkvollen Wiener Moschee ein international beachteter Coup. Dieser prestigeträchtige Auftrag war auch der Anfang seines öffentlichen Wirkens und seiner Beziehung zur Presse: „Es gefiel mir, in der Zeitung zu stehen“, reflektierte Lugner einmal rückblickend. Zudem schuf er mit dem Bau der „Lugner City“ am Wiener Gürtel eines der erfolgreichsten Einkaufszentren Österreichs. „Ich fuhr in Einkaufszentren in anderen Städten und beobachtete, welche Geschäfte gut besucht waren“, erläuterte er seinen pragmatischen Ansatz.

Bekannt wurde „Mörtel“ jedoch vor allem durch seine spektakulären Auftritte beim Wiener Opernball, wo er Stargäste wie Sophia Loren, Paris Hilton und Pamela Anderson engagierte. Diese Inszenierungen verschafften ihm enorme Medienpräsenz. Auch in seinem Privatleben zog Lugner gerne die Aufmerksamkeit der Kameras auf sich: Urlaube, Botox-Spritzen und seine Vorliebe für Austern mit Ketchup wurden von den Medien dokumentiert.

Politisch allerdings blieb Lugner der große Durchbruch verwehrt; seine Kandidaturen bei der Bundespräsidentenwahl 1998 und 2016 blieben erfolglos. Privat war er sechsmal verheiratet und hinterließ vier Kinder.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Richard Lugners Leben und Wirken eine bemerkenswerte Mischung aus Unternehmertum, öffentlichem Auftritt und persönlichem Charisma war. Seine Einzigartigkeit wird sowohl in der Bauwirtschaft als auch in der Populärkultur Österreichs stets in Erinnerung bleiben.