Familienfeste 2025 beginnen: MeinBezirk Familienfest im Stadtpark Graz

Am 27. April 2025 lädt MeinBezirk herzlich zum ersten Familienfest 2025 in der Steiermark ein. Die Veranstaltung findet von 10 bis 16 Uhr im malerischen Stadtpark Graz statt. Auch in diesem Jahr wird MeinBezirk die Familienfeste durch die gesamte Steiermark veranstalten. Das erste Fest im Frühling wird durch zwei weitere Feste im Herbst am Stubenbergsee und am Schöckl ergänzt.

Mit den Familienfesten wird eine langjährige Tradition fortgeführt, die Familien in der Region zusammenbringt und für Unterhaltung sorgt. Das Familienfest im Stadtpark ist ein Highlight und bietet zahlreiche Aktivitäten für die ganze Familie. Besondere Attraktionen befinden sich rund um den Verkehrssicherheitsgarten und die Passamtwiese, die einen Tag voller Spaß und aufregender Erlebnisse versprechen.

Sonntag, 27. April 2025

Stadtpark Graz

10 bis 16 Uhr

Gemeinsam mit dem Bewegungsland Steiermark als starken Partner in der Bewegungsförderung freuen wir uns darauf, Kindern und Erwachsenen eine Vielzahl von Sportarten und Aktivitäten kostenlos anzubieten. Ein Spielepass ermöglicht es den Teilnehmenden, an verschiedenen Stationen Stempel zu sammeln. Bei sechs Stempeln gibt es einen Sofortpreis. Wer seinen Spielepass vollständig ausgefüllt hat, nimmt an der großen Verlosung teil – es warten viele einzigartige Hauptgewinne!

Die Spiel- und Spaßstationen im Stadtpark

Viele interessante Bewegungs- und Mitmachstationen erwarten dich im Stadtpark, darunter:

Umadumkugeln und Wurfspiel von MeinBezirk

Fotobox powered by Tierwelt Herberstein

Clown Jakos Spielwiese

Torschuss-Wand mit Bühnenaufführungen vom Sparefroh Club

Kinderbungee

Aerotrim, der Astronautentrainer

Mini-Traktoren-Rennen vom Steirischen Bauernbund

„Der Natur auf der Spur“ mit dem NaturErlebnis-Park

Abfalltrenn-Spiel der Holding Graz – Hier wird auch das Maskottchen HANSI anwesend sein!

Infostand von Gemeinsam Sicher

Arbeiten mit heimischem Holz beim Holz Zirkus

Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr Graz (von 10 bis 12.30 Uhr)

Maskottchen Otto von der Therme Loipersdorf

Forschungsstation von der Tierwelt Herberstein

Ein unterhaltsames Bühnenprogramm mit Auftritten verschiedener Vereine

Leckeres Eis von Charly Temmel

Verkehrssicherheitsinformationen vom Land Steiermark

u.v.m.

Mit dem Spielepass hast du die Chance auf großartige Hauptpreise:

Unter allen vollständig ausgefüllten, gestempelten Spielepässen verlosen wir viele attraktive Preise.

Wir freuen uns auf eine wunderbare Veranstaltung und einen unvergesslichen Tag für die ganze Familie!