Familienreferenten ringen um Lösungen: Österreichs Sparpaket und Familienleistungen im Brennpunkt

Familienreferentinnen und -referenten beraten in Wels über Sparpaket und Familienleistungen

Die Familienreferentinnen und Familienreferenten der österreichischen Bundesländer haben am Freitagvormittag in Wels über zentrale familienpolitische Fragen beraten. Bei dem Treffen wurden vor dem Hintergrund eines bundesweiten Sparkurses, der vor allem Familien treffen soll, insgesamt 18 Beschlüsse gefasst.

Bereits am Donnerstag waren in Wels auf Beamtenebene Verhandlungen geführt worden. An dem Treffen der Bundesländer nahm auch Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) teil.

Familienbonus Plus und Valorisierung im Mittelpunkt

Länder und Bund bekannten sich in Wels zum Erhalt des Familienbonus Plus, für den Kürzungen vorgesehen sind. Die Konferenz fasste einen allgemeinen Beschluss, an diesem Instrument festzuhalten und forderte keine weitergehenden Nachverhandlungen dazu. Bei den konkreten Änderungen durch das Sparpaket blieben die Positionen von Bund und Ländern jedoch unterschiedlich.

Die Länder sprachen sich dafür aus, die automatische Anpassung der Familienleistungen nach einer Aussetzung im Doppelbudget wieder einzuführen. Die Valorisierung der Familienleistungen war im Doppelbudget ausgesetzt worden.

Unterschiedliche Akzente der Bundesländer

Der in Oberösterreich für Familien zuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) forderte in der Konferenz weitreichendere Entlastungen für Familien. Zugleich zeigte er sich mit den erzielten Kompromissen und den dazugehörigen Beschlüssen zufrieden und bezeichnete diese als starkes Signal an den Bund.

Niederösterreichs Familienlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister verwies mit Blick auf Einsparungen in den kommenden zwei Jahren darauf, dass jeder seinen Beitrag leisten müsse, auch Familien für einen begrenzten Zeitraum. Sie bezog sich dabei auf von der Ministerin skizzierte monatliche Familienleistungen zwischen 400 und 700 Euro pro Kind. Ein vorübergehendes Aussetzen von Steigerungen der Familienleistungen für ein bis zwei Jahre bezeichnete sie als vertretbar, sofern sich die wirtschaftliche Lage danach wieder verbessere.

Breites Themenspektrum von Karenz bis Digitalisierung

Insgesamt wurden 18 Tagesordnungspunkte beschlossen. Die Themen reichten unter anderem von Karenzmodellen über steuerliche Fragen und Familienbeihilfen bis hin zur Digitalisierung.

Ein Schwerpunkt lag auf der sinkenden Geburtenrate in Österreich. Der Bund wurde aufgefordert, die Ursachen für den langfristigen Rückgang der Geburtenrate detailliert zu untersuchen, um darauf aufbauend gezielte Maßnahmen entwickeln zu können.

Digitaler Schulalltag und Schutz von Kindern

Der digitale Schulalltag war ein weiteres wichtiges Thema der Konferenz. Eltern hatten wiederholt Rückmeldungen zu Plattformen wie YouTube gegeben, die auf Schulgeräten genutzt werden. Das Bildungsministerium soll Lösungen finden, um Kinder auf schulisch verpflichtend genutzten Geräten besser vor verstörenden oder ungeeigneten Inhalten zu schützen.

Appell zu Änderungen im Scheidungsrecht

Die Länder richteten zudem einen Appell an den Gesetzgeber im Bereich des Scheidungsrechts. Gefordert wird, die Verschuldensfrage stärker von Unterhaltsfragen zu trennen.

Hintergrund ist die Sorge, dass insbesondere Frauen durch einvernehmliche Scheidungen finanziell benachteiligt werden könnten. Diese Sorge bezieht sich unter anderem auf Frauen, die aus belastenden oder gewalttätigen Beziehungen rasch ausbrechen wollen. Ein Ziel der angestrebten Änderungen ist es, Armutsrisiken nach Trennungen besser zu verhindern.