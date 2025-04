Familienstreit: 16-Jähriger aus Floridsdorf attackiert seine eigene Mutter

Am Samstagabend, den 5. April, wurde die Polizei in Wien-Floridsdorf zu einem Vorfall gerufen, bei dem ein 16-jähriger Junge angeblich seine eigene Mutter angegriffen hatte. Bei der Festnahme des Teenagers wurde eine Polizistin verletzt.

Der Alarm ging um 21 Uhr ein, als Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf an die Einsatzstelle gerufen wurden. Der Jugendliche befand sich in einem „emotionalen Ausnahmezustand“, was laut Experten möglicherweise auf psychische Probleme oder Drogenmissbrauch hindeutet. In solchen Situationen sind oft auch Präventionsmaßnahmen von Psychologen sinnvoll, um deeskalierende Gespräche anzubieten.

Fluchtversuch des Jugendlichen

Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, bemerkte der 16-Jährige die ankommenden Kräfte und versuchte, zu Fuß zu fliehen. Die Beamten blieben zunächst mit der 38-jährigen Frau, die als die Mutter des Jugendlichen identifiziert wurde, um die Situation zu klären. Dies sind typische Vorgehensweisen in solchen Fällen, um eventuelle Gefahren sofort zu erkennen und zu minimieren.

Nach einem kurzen Moment des Innehaltens kehrte der Jugendliche jedoch zurück und lief in Richtung seiner Mutter. Trotz mehrfacher Aufforderung durch die Polizeibeamten, stehen zu bleiben, reagierte er nicht. Dies ließ die Beamten befürchten, dass ein potenzieller Angriff gegen die Mutter bevorstehen könnte.

Um die Sicherheit der Beteiligten zu gewährleisten, mussten die Polizistinnen und Polizisten einschreiten. Während des Festnahmeversuchs widersetzte sich der Jugendliche mehrfach den Anweisungen der Beamten, was dazu führte, dass eine Beamtin verletzt wurde. Solche Vorfälle unterstreichen die Gefahr, die bei Einsätzen mit psychisch instabilen Personen oft besteht.

Da beim Jugendlichen der Verdacht auf Drogenabusus bestand, wurde er von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. In der Vergangenheit wurde in ähnlichen Fällen immer wieder diskutiert, wie wichtig eine angemessene medizinische und psychologische Betreuung für Jugendliche in Krisensituationen ist.

