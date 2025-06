Farbenfrohe Hauswände: Muralia bringt mit Streetart Farbe nach Wien

Die Margaretner Streetart-Agentur Muralia hat es sich zur Aufgabe gemacht, Künstlerinnen und Künstler mit Auftraggebenden zu vermitteln und somit die Wände Wiens in bunte Kunstwerke zu verwandeln. Im ersten Jahr konnte das Team bereits zahlreiche kreative Konzepte umsetzen, darunter ein mural an einem der Türme des UN-Gebäudes in der Donaustadt.

WIEN/MARGARETEN/DONAUSTADT. Ein ruhiger Vormittag in der Donaustadt. Der Kaiserwasser Park blüht im milden Wind während die Wagramer Straße sich entlang des imposanten UN-Komplexes erstreckt. Die Wände des Gebäudes sind weiß und steril, doch einer der Türme leuchtet in lebendigen Farben: Eine Frau hält eine Friedenstaube in der Hand – ein Symbol für Hoffnung und Einheit.

Dieses Kunstprojekt ist Teil der vielen Initiativen, die Muralia im vergangenen Jahr realisiert hat. „Wir sind dafür da, Künstler und Auftraggeber zusammenzubringen“, erklärt Ricarda Lassy, die Geschäftsführerin von Muralia, die die Agentur gemeinsam mit Nicolas Krems ins Leben gerufen hat.

Der Kreativität freien Lauf

Beide arbeiten auch beim jährlichen Kulturfestival Calle Libre, bei dem Hauswände von talentierten Streetart-Künstlern verschönert werden. Mit der Gründung von Muralia haben sie eine Plattform geschaffen, die es privaten Interessierten ermöglicht, Streetart für ihre eigenen Projekte zu nutzen. „Unser Fokus liegt sowohl auf den Künstlern als auch auf den Auftraggebern“, erläutert Krems.

Typischerweise beginnt der Prozess mit einem Klienten, der sich mit einer Idee an Muralia wendet: „Wir helfen dabei, den passenden Künstler für das Projekt auszuwählen.“ In den letzten Jahren hat Muralia ein Netzwerk von über 200 nationalen und internationalen Künstlern aufgebaut – Fintan Magee, der die UN-Wand gestalte, stammt beispielsweise aus Australien.

Während der Projekte unterstützt die Agentur auch organisatorisch: „Wir kümmern uns um die Bürokratie und stellen Materialien wie Farben und Gerüste bereit. So können sich die Künstler ganz auf ihre kreativen Prozesse konzentrieren“, erklärt Lassy.

Von Türrahmen bis UN

Im ersten Jahr führte das Team etwa 25 Projekte durch – von großen Wandmalereien bis hin zu kleineren Aufträgen, wie etwa einem Türrahmen in der Neubaugasse. „Es ist wichtig, dass die Künstler fair entlohnt werden“, betont die Geschäftsführerin.

Ein Projekt, das Lassy besonders in Erinnerung bleibt, war die „Maskerade“ im Wiener Prater, bei dem sie einen Künstler fanden, der perfekt zur Vision des Projekts passte. „Das gesamte Projekt lief von A bis Z reibungslos. Am Ende war der Auftraggeber so überzeugt, dass er sein Fahrgeschäft sogar weiter ausbauen ließ“, berichtet sie stolz.

Die nächsten großen Projekte sind bereits in Planung; das Team geht zurück in die Donaustadt, wo drei Wiener Künstler an einer neuen künstlerischen Promenade in der Seestadt arbeiten werden. „Street-Art tut der Stadt gut“, überzeugt Lassy: „Sie ist für alle sichtbar und bringt Farbe in die oft grauen Straßen Wiens.“ Mehr Informationen zu Muralia finden Sie online unter muralia.at.

