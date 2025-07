Fassungslos: Die Suche nach der deutschen Biathlon-Star Dahlmeier geht weiter!

Die Sorgen um die erfahrene Bergsportlerin Laura Dahlmeier sind groß. Auf etwa 5.700 Metern Höhe, wo Minusgrade herrschen und Schnee liegt, hatte sie bereits am Montag einen schweren Unfall durch Steinschlag am Laila Peak – nun ist es die zweite Nacht, die sie in dieser kritischen Situation verbringt.

Die Unglücksstelle ist extrem schwer zugänglich. Zusätzliche Gefahren durch Steinabgänge bestehen weiterhin, was die Rettungsarbeiten erheblich erschwert. Bisher konnten die Rettungskräfte noch nicht zu der deutschen Bergsteigerin vordringen, da die Bedingungen vor Ort sehr herausfordernd sind.

Am Dienstagmorgen überflog ein Hubschrauber die Unfallstelle, jedoch waren „Lebenszeichen nicht zu erkennen“, wie das Management der ehemaligen besten Biathletin der Welt nach dem Überflug mitteilte. Der Gesundheitszustand von Dahlmeier wird als „mindestens schwerst verletzt“ eingestuft, was die Dringlichkeit der Bergung weiter erhöht.

Zur Koordination der Bergungsmaßnahmen wurde ein internationales Team gebildet. Dabei erhält die Rettungscrew Unterstützung von erfahrenen internationalen Bergsteigern, die derzeit in der Region sind. Diese Fachleute bringen wertvolle Erfahrungen und Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten mit, was die Chancen auf eine erfolgreiche Rettung erhöht.

Der Laila Peak, der sich in unmittelbarer Nähe des berühmten K2, dem zweithöchsten Berg der Welt, befindet, zieht jedes Jahr zahlreiche Bergsteiger an. Doch die Region ist berüchtigt für ihre Risiken, die von Lawinen bis zu plötzlichen Wetterumschwüngen reichen.

Dahlmeier war zusammen mit ihrer Seilpartnerin am 6.069 Meter hohen Laila Peak unterwegs. Am Montagmittag (Ortszeit) wurde sie auf ca. 5.700 Metern Höhe von einem Steinschlag erfasst. Beide Bergsteigerinnen waren in alpinem Stil unterwegs, was bedeutet, dass sie mit einer minimalen Ausrüstung und ohne umfangreiche Expeditionslogistik betrieben. Nach dem Unfall begab sich die Seilpartnerin in Begleitung anderer Bergsteiger auf den Abstieg und setzte sofort einen Notruf ab, woraufhin der Rettungseinsatz umgehend eingeleitet wurde.

Die siebenfache Weltmeisterin Laura Dahlmeier war seit Ende Juni mit Freunden in der Region aktiv. Am 8. Juli hatte sie bereits erfolgreich den Great Trango Tower (6.287 m) bestiegen, und der Laila Peak war das zweite geplante Ziel ihrer Expedition. Ihre fundierte Erfahrung zeichnet sich durch ihre Ausbildung als staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin sowie ihre Mitgliedschaft bei der Bergwacht aus.

Die ehemalige Biathletin ist nicht nur für ihre sportlichen Erfolge bekannt, sondern auch für ihre Risikobewusstheit in den Bergen. „Ich denke an dich, Laura“, schrieb die zwölfmalige Weltmeisterin Magdalena Neuner voller Mitgefühl auf Instagram.

Laura Dahlmeier wurde 2018 in Pyeongchang mit zwei olympischen Goldmedaillen ausgezeichnet und gilt als die erfolgreichste deutsche Biathletin des letzten Jahrzehnts. Besonders herausragend war die WM 2017 in Hochfilzen, wo sie bei sechs Starts fünfmal Gold und einmal Silber errang. In der Saison 2016/17 sicherte sie sich außerdem den Gesamtweltcup.

Im Mai 2019 beendete die Oberbayerin im Alter von 25 Jahren überraschend ihre Karriere als Leistungssportlerin. Sie gab an, keine sportlichen Ziele mehr als Biathletin zu haben. Neben ihren Berg- und Klettertouren ist sie seitdem als Biathlon-Expertin für das ZDF aktiv.

Zusammenfassung: Laura Dahlmeier, eine ehemalige Biathletin von internationalem Rang, ist derzeit nach einem Unfall am Laila Peak in einer kritischen Lage. Trotz der ernsten Umstände koordinieren internationale Experten die Rettungsmaßnahmen. Ihre beeindruckende Karriere im Biathlon und ihre Fähigkeiten im Bergsport zeugen von ihrem außergewöhnlichen Talent. Wir hoffen auf eine baldige und sichere Bergung.