Faszinierende Fastenzeit und Ostern in Graz – Kirchen präsentieren besondere Angebote, Passionskonzerte, Ausstellungen und vieles mehr!

In der Fasten- und Osterzeit laden die Grazer Kirchen und kirchlichen Einrichtungen zu einer Vielzahl von besonderen Angeboten ein, die von Fastenaktionen über Passionskonzerte bis hin zu Ausstellungen reichen. Diese Veranstaltungen bieten Gläubigen und Interessierten die Möglichkeit, sich auf die spirituelle Reise der Fastenzeit einzulassen und tiefere Einsichten in ihren Glauben zu gewinnen.

DIE LITURGISCHE FARBE VIOLETT

Die liturgische Farbe Violett symbolisiert Stille, Besinnung, Umkehr und Buße. Sie dient als optisches Zeichen für die ständige Neuorientierung auf Gott. Das Violett ist nicht nur die Farbe der Advents- und Fastenzeit vor Ostern, sondern wird auch am Buß- und Bettag getragen. In vielen Kirchen übernehmen Priester während dieser Zeit oft violette Gewänder, und auch die Ministranten sind mit violetten Kordeln ausgestattet. Diese Farbwahl unterstreicht die Ernsthaftigkeit und die innere Reflexion, die mit der Fastenzeit einhergeht.

DER FASTENPFAD IN DER GRAZER STADTPFARRKIRCHE

Von Aschermittwoch, dem 5. März 2025, bis Karfreitag, dem 18. April 2025, lädt die Stadtpfarrkirche Graz zu einem einzigartigen Fastenpfad ein, der aus vier selbsterklärenden Stationen besteht. Diese Stationen bieten Raum zur persönlichen Besinnung und Reflexion während der Fastenzeit. Ab dem fünften Fastensonntag wird im Brunnenhof eine zusätzliche Station ergänzt. Dieses Projekt ist eine Kooperation der Katholischen Stadtkirche Graz und den Fastenaktionen autofasten.at, fleischfasten.at und teilen.at und zielt darauf ab, die Teilnehmer zur inneren Einkehr und Auseinandersetzung mit ihrem Glauben zu inspirieren.

Die Zugänglichkeit ist großzügig gestaltet:

Montag – Samstag: 7:00 – 19:00 Uhr,

Sonntag: 8:00 – 19:00 Uhr,

Stadtpfarrkirche Graz,

Herrengasse 23,

8010 Graz

Für weitere Informationen zu den Passionskonzerten, Ausstellungen und weiteren Veranstaltungen besuchen Sie bitte:

www.kath-kirche-graz.at.

Zusätzlich steht die Beziehung zwischen Glaube und Kunst in vielen österreichischen Kirchen am Aschermittwoch und während der gesamten Fastenzeit im Mittelpunkt. Bundesweit bieten verschiedene Diözesen eine Vielzahl von Veranstaltungen an, die diese Verbindung beleuchten. Kunstinteressierte und Gläubige können aufregende Konzerte, Ausstellungen und Workshops erleben, die sowohl den künstlerischen als auch den spirituellen Aspekt dieser bedeutenden Zeit im liturgischen Kalender betonen.

Kommen Sie vorbei und erleben Sie die Fastenzeit in Graz – eine Zeit der Reflexion, des künstlerischen Ausdrucks und der spirituellen Erneuerung!