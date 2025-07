Favoriten: Am Zukunftshof wird für das filmische Vergnügen in die Pedale getreten

Beim Zukunftshof wird ein einzigartiger Film gezeigt, der nur gemeinsam vorgeführt werden kann. In Kooperation mit dem CycleCinemaClub, dem Wiener Radkino, findet dieses Event in Rothneusiedl statt.

WIEN/FAVORITEN. Der Sommer in Wien wäre unvollständig ohne die beliebten Freiluftkinos. Der Zukunftshof in der Rosiwalgasse 41-43 lädt bis September zu einem kostenlosen Open-Air-Kinoerlebnis in Rothneusiedl ein. Doch am Samstag, dem 19. Juli, funktioniert das Ganze ein wenig anders: Der Film beginnt erst, wenn genügend Leute auf ihren Fahrrädern in die Pedale treten und dadurch den benötigten Strom generieren.

Der CycleCinemaClub – das innovative Wiener Fahrradkino – kehrt diesen Sommer nach Rothneusiedl zurück. Die Idee, Strom durch Muskelkraft zu erzeugen, trägt nicht nur zur Unterhaltung bei, sondern fördert auch das Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Dies steht im Einklang mit dem wachsenden Trend in Wien, umweltfreundliche Initiativen zu unterstützen, und fördert gleichzeitig einen aktiveren Lebensstil.

Sommerfest

Am Samstag, dem 19. Juli, wird beim Zukunftshof mehr als nur ein kostenloses Freiluftkino geboten. Im Rahmen des „SommerSpektakelSpecial“ feiert der Zukunftshof fünf Jahre innovatives Engagement für nachhaltige Stadtentwicklung mit einem vielfältigen Programm.

Der Einlass im Hofcafé beginnt bereits um 16 Uhr. Ab 18 Uhr wird die Wiener Band MEIA für ein Freiluftkonzert auf der Bühne stehen. Anschließend folgt eine informative Kräuterwanderung rund um den Zukunftshof. Um 21 Uhr heißt es dann: „Film ab – und reintreten in die Pedale!“. Gezeigt wird der indische Spielfilm „Lunchbox“, der für seine herzliche Geschichte und kulinarischen Leckerbissen bekannt ist. Nicht nur Radfahrer sind zur Filmvorführung eingeladen; wer nicht selbst treten möchte, kann sich auch zurücklehnen und das Filmvergnügen genießen.

„Durch unser nachhaltiges Konzept – wir sind ein ÖkoEvent Plus – und die Rahmenthemen des Zukunftshofs, wie urbane Landwirtschaft und nachhaltige Versorgung, passt die autark gesteuerte Filmvorführung hervorragend zu unseren Zielen“, erklärt Stephan Eberle vom Zukunftshof. Diese Initiative fördert nicht nur die Gemeinschaft, sondern auch das Bewusstsein für umweltbewusstes Handeln in der Stadt.

Die Veranstaltungen des CycleCinemaClubs sowie die des Zukunftshofs können online nachgelesen werden.



Das könnte dich auch interessieren:

Die Pfarre Emmaus am Wienerberg erstrahlt in neuem Glanz

Emma Wenda, die älteste Wienerin, feiert ihren 110. Geburtstag

Bahnschranken verursachen Staus im Süden Favoritens