Favoriten: Gruselige Zustände hinter der Fassade des Zinshauses in der Jagdgasse 37

In Favoriten stehen mehrere leerstehende oder abbruchreife Altbauten, deren Sanierung oder Abriss häufig aus unklaren Gründen nicht erfolgt. Ein solches Gebäude, das sich in einem alarmierenden Zustand befindet, befindet sich in der Jagdgasse 37. MeinBezirk hat Zugang zu Fotos und Videos aus dem Inneren des Gebäudes erhalten.

WIEN/FAVORITEN. Eine frisch gestrichene, strahlend weiße Fassade erwartet Passanten in der Jagdgasse 37. Doch der desolate Zustand des Stiegenhauses ist nur beim Näherkommen zu erahnen. An der Eingangstür sind eingeschlagene Fensterscheiben zu sehen, die auf Vernachlässigung hindeuten.

Ein genauerer Blick auf das Gebäude zeigt: Viele der Wohnungen scheinen unbewohnt zu sein, während eine der Liegenschaften offenbar nur als Lager genutzt wird. An der Eingangstür hängt ein Schild, das auf eine Baustelle hinweist – ein Hinweis, der bereits seit über vier Jahren präsent ist. Zwischen 2021 und 2022 wurde die Fassade des Hauses saniert, doch das Innere bleibt in einem besorgniserregenden Zustand.

Außen „Oho“, innen „Aha“



Das Stiegenhaus ist in einem lamentablen Zustand, wie Anwohner berichten, und seit 2021 als Baustelle deklariert. Zu Beginn waren umfassende Arbeiten im Dachgeschoss geplant, doch seither gab es kaum Fortschritte – Bauarbeiter wurden nicht mehr gesehen. Laut Anwohnern herrscht eine Atmosphäre der Verwahrlosung.

Die Fotos aus dem Stiegenhaus zeigen ein alarmierendes Bild: Tote Tauben liegen verstreut, versammelt um die geöffneten Fenster, während der Müll in den Ecken vermehrt. Zudem funktioniert die Elektrizität im gesamten Stiegenhaus nicht.

Anwohner berichten von Fremden, die sich nachts Zugang zur Jagdgasse verschaffen und im Stiegenhaus Drogen konsumieren. Das Dachgeschoss zeigt laut Bildern ein noch übergreifenderes Bild der Verwüstung: Matratzen und Decken empfangen mutmaßliche Obdachlose, die dort übernachten. „Ich habe Angst vor Krankheiten, wenn ich da hineingehe“, äußert ein besorgter Nachbar.

Spekulationen in Favoriten

Die Grünen in Favoriten haben inzwischen auf die Missstände aufmerksam gemacht. Die Jagdgasse 37 ist eines von mehreren abgerissenen Gebäuden im Bezirk, für die die Partei eine verstärkte Sicherung fordert. Es gibt den Verdacht, dass durch den anhaltenden Baustellenstatus die Bewohner hinaus gedrängt werden sollen, um die Immobilie für einen Abriss vorzubereiten.

„Es ist ein Skandal, dass Mieter jahrelang in solchen Zuständen leben müssen – in Haus ohne geeignete Fenster, wenn dann auch noch Tauben einfliegen und verenden“, äußert sich Katrin Fallmann, Klubobfrau der Grünen Favoriten. Unter den zentralen Forderungen sind eine Leerstandsabgabe und regelmäßige Kontrollen durch die Baupolizei, um der mutwilligen Vernachlässigung entgegenzuwirken.

Kein Einzelfall

Wien hat vor Jahren die Initiative „Offensive Altbautenschutz“ ins Leben gerufen, die sich mit dem Zustand alter Gebäude befasst. Im April 2024 sollen die Ergebnisse aus Favoriten veröffentlicht werden, wo bei 1430 geprüften Gebäuden 214 Mängel festgestellt wurden.

Außerdem gibt es Berichte über weitere problematische Gebäude im Bezirk, wie die Buchengasse 91 und der Wielandplatz 9. Während für die Buchengasse bereits ein Abriss beschlossen wurde, bleibt das Gebäude ungenutzt. Das Anwesen am Wielandplatz ist trotz seiner schlechten Bedingungen weiterhin bewohnt.

Der Eigentümer von Jagdgasse 37 wurde um eine Stellungnahme zu den präsentierten Zuständen gebeten und wird in der nächsten Woche darauf antworten. MeinBezirk wird die weitere Entwicklung verfolgen.

