Favoriten: Jugendliche Mädchen von Männergruppe in Wiener Bad belästigt

In einem Wiener Schwimmbad kam es am vergangenen Wochenende zu mutmaßlichen sexuellen Belästigungen sowie zu einem Übergriff auf junge Mädchen. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, und zwei Männer wurden angezeigt.



WIEN/FAVORITEN. Am Sonntag, dem 1. Oktober, berichtete „heute.at“ über einen Vorfall im Laaerbergbad in Favoriten, bei dem mehrere junge Mädchen zwischen 15 und 16 Jahren Opfer von sexuellem Missbrauch wurden.

Nach bestätigten Informationen der Polizei suchte eine Gruppe von fünf Männern den Kontakt zu den Mädchen im Wellenbecken auf und umzingelte sie. Dabei kam es zu mehrfachen sexuellen Belästigungen. In einem besonders schwerwiegenden Fall wird berichtet, dass ein Mann einen der Mädchen körperlich angegriffen hat.

Zwei Tatverdächtige angezeigt



Die Mädchen konnten sich glücklicherweise aus der Umklammerung befreien und alarmierten den Bademeister, der umgehend die Polizei informierte. Bei ihrem Eintreffen im Schwimmbad konnte die Polizei zwei der Verdächtigen im Alter von 31 und 41 Jahren ausfindig machen.

Die beiden Männer bestreiten die Vorwürfe, während die betroffenen Mädchen laut einem Polizeisprecher „relativ sicher“ sind, dass diese Teil der angreifenden Gruppe waren. Dennoch konnten sie nicht mit absoluter Sicherheit bestätigen, dass einer der beiden Männer den Übergriff begangen hat.

Die Verdächtigen wurden wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung auf freiem Fuß angezeigt. Die Polizei hat angekündigt, die Ermittlungen weiter voranzutreiben, um die genauen Umstände des Vorfalls und weitere mögliche Opfer zu identifizieren.

Hilfe für gewaltbetroffene Frauen und Mädchen 24-Stunden-Frauennotruf: 01/12 345 24-Stunden-Frauennotruf der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Frauenhelpline: 0800/222 555

Polizei bei akuter Gefahr: 133 oder 112. Gehörlose und Hörbehinderte können Hilfe via SMS unter 0800/133 133 anfordern.

Weitere Meldungen:



Mann soll Ehefrau & Sohn über Jahre hinweg misshandelt haben.

Mehrere Autos in Meidling wurden von Unbekannten beschädigt.

Schwerer Raubüberfall auf Geschäft in der Wiener Innenstadt.