FC Raiffeisen Zirl sichert sich entscheidenden Sieg unter neuem Trainerteam!

Ein erfolgreicher Neustart für den FC Raiffeisen Zirl: Mit einem überzeugenden 4:0-Sieg gegen die SPG Innsbruck West feierte die erste Mannschaft einen perfekten Einstieg in die Frühjahrsrunde der Landesliga West. Dies war das erste Spiel unter dem neuen Trainerteam, bestehend aus Stefan Höller als Headcoach und Gerhard Gstettner als Co-Trainer.

Nach nur drei intensiven Trainingseinheiten gelang es dem neuen Duo, die junge, talentierte Mannschaft sowohl taktisch als auch mental optimal auf das wichtige Spiel vorzubereiten. Trotz eines nervösen Starts, bei dem die erfahrenen Stürmer Marvin Kranebitter (aufgrund eines Muskelfaserrisses) und Marcel Maier (nach einem Kreuzbandriss) fehlten, konnte das Team rasch in Fahrt kommen. Eine gelungene Kombination auf der rechten Seite führte schließlich zum 1:0 durch Jakob Danzl, der eine perfekte Flanke von Kapitän Patrick Kapferer verwertete.

„Man spürte die Erlösung in der Karl-Group-Arena – mit jeder Minute wurde die Energie stärker“, bemerkte Obmann und Co-Trainer Gerhard Gstettner. Der zweite Treffer fiel in der 53. Minute durch Leon Aydinli per Kopfball nach einer weiteren Ecke von Kapferer. Ab diesem Moment kontrollierten die Zirler das Spielgeschehen souverän. Der jüngste Spieler auf dem Platz, Nazar Haluschko (Jahrgang 2008), sorgte für das 3:0, bevor Gidi Acheampong den 4:0-Endstand fixierte.

„Die Jungs haben unglaublichen Kampfgeist und Moral bewiesen – ein verdienter Sieg in dieser Höhe“, zog Interimscoach Stefan Höller eine positive Bilanz.

Auch die zweite Mannschaft des FC Zirl überzeugte mit einem klaren 5:1-Heimsieg. Zu Beginn war noch Nervosität spürbar, doch die Führung durch Neuzugang Martin Hamada sorgte für Sicherheit im Spiel. Benjamin Juncaj erhöhte auf 2:0 nach einer sehenswerten Kombination. Ein taktisch kluger Doppelwechsel, bei dem die Zwillingsbrüder Jonas und Elias Ostermann ins Spiel kamen, brachte zusätzlich frischen Wind. Lorenz Peer erzielte das 3:0 mit der Ferse, Daniel Piller traf schließlich zum 4:0. Max Gspann, Innenverteidiger, krönte seine starke Leistung mit seinem ersten Kopfballtor. Der Anschlusstreffer von Daniel Maruk zum 1:5 war lediglich Ergebniskosmetik. Torwart Benjamin Slatina glänzte mit mehreren Paraden und trug entscheidend zum Sieg bei.

Ein rundum erfolgreicher Fußballnachmittag für den FC Raiffeisen Zirl!