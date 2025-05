FC Wacker Innsbruck: Last-Minute Goals Cost SVI and Reichenauer Juniors

Meisterfeier im Tivoli. Der FC Wacker Innsbruck krönt sich mit einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen den Völser SV zum Meister der tt.com Regionalliga Tirol. Späte Gegentore verhinderten einen Heimsieg für den SVI und eine mögliche Punkteteilung für die SVG Reichenau Juniors. Hier sind die Details.

INNSBRUCK. Die Meisterfeier lockte 3.316 Fans ins Tivoli Stadion. Der FC Wacker Innsbruck überzeugte im Verlauf der Saison mit 19 Siegen, vier Unentschieden und blieb somit ungeschlagen. Dies resultierte in einem beeindruckenden Torverhältnis von 80 zu 8 und einer Gesamtpunktzahl von 61 Punkten. Mit dieser Leistung sicherte sich der Klub den Meistertitel der tt.com Regionalliga Tirol und den Aufstieg in die Regionalliga West.

Das Meistervideo

Das Heimspiel gegen den Völser SV begann ideal. Okan Yilmaz erzielte bereits in der 3. Minute per Kopf das 1:0. Knapp vor der Halbzeit erhöht Yilmaz mit einem verwandelten Strafstoß auf 2:0. Im zweiten Durchgang machte Florian Kopp in der 85. Minute den 3:0-Endstand perfekt, was den Start der Meisterfeier einläutete. Coach Sebastian Siller und seine Mannschaft haben zudem die Chance auf das Tiroler Double, da am 24. Mai das TFV Kerschdorfer Tirol Cupfinale gegen die SVG Reichenau bevorsteht.

Die SVG Reichenau spielt am 18. Mai um 16:30 Uhr auf dem Sportplatz Reichenau gegen den SK Bischofshofen. In der HYPO Tirol Liga empfängt die Generali Union Innsbruck am 17. Mai den FC Natters.

Späte Gegentore

Die SVG Reichenau Juniors standen auswärts gegen den ungeschlagenen Tabellenführer SV Haiming auf dem Platz. Sie gingen in der 15. Minute durch Matteo Buratti in Führung, doch late-game Drama ensprang, als die Haiminger in der 88. Minute ausglichen und in der 94. Minute sogar den Siegtreffer erzielen konnten. Auch der SVI ließ in der Schlussphase Punkte liegen: nach einer Führung durch Mehmet Tozak in der 37. Minute führten sie bis zur 92. Minute 2:1, ehe sie durch einen Freistoß das Ausgleichstor kassieren mussten.

Frauenfußball

Am 17. Mai spielt die Frauenmannschaft des FC Wacker Innsbruck um 14 Uhr gegen die Carinthians LIWOdruck Hornets im Tivoli W1. In der HYPO Tirol Frauen Liga tritt der SK Wilten um 13:30 Uhr gegen SV Ried/Kaltenbach an. Der Tabellenführer SVI muss sich gegen Stubai behaupten.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den Nachrichten des Tages über unseren WhatsApp Kanal „MeinBezirk Tirol“.

Weitere Nachrichten aus Tirol auf MeinBezirk