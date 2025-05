Feierliche Auszeichnung: Opus in Graz mit dem Eurostar-Preis geehrt

Anlässlich seines 70. Geburtstags wurde Ewald Pfleger, gemeinsam mit seinen Bandkollegen von Opus, mit dem renommierten Eurostar-Preis ausgezeichnet. Das Fest fand in der Erlebnisbrauerei Rudolf in Graz-Eggenberg statt.

GRAZ. Die Verleihung des Eurostar-Preises an Ewald Pfleger ehrt einen der bekanntesten Musiker der Steiermark. Der talentierte Gitarrist und Mitbegründer der legendären Band Opus feierte kürzlich seinen 70. Geburtstag. Bei der Preisverleihung waren zahlreiche Wegbegleiter aus der Musikszene anwesend, darunter Opus-Mitglieder Herwig Rüdisser, Kurt René Plisnier und Günter Grasmuck. Auch Künstler wie Alex Rehak, Anna Sophie, Corry Gass, Inez, Betty O., Stephan Herzog, Andreas Fabianek und Kurt Gober (KGB) sowie die Schick Sisters, die aktuell mit Opus auf Tour sind, waren Teil der Feierlichkeiten.

Ein unvergesslicher Abend mit „Live ist Life“



Der Eurostar-Preis wurde von AKM-Präsident Peter Vieweger und VÖV-Präsident Jess Robin verliehen. Für einen festlichen Rahmen sorgten musikalische Darbietungen, darunter die Aufführung von Opus in Zusammenarbeit mit den Schick Sisters, die den Welthit „Live is Life“ spielten. Peter Vieweger, der einst Bandleader von Falco war, trat mit der Jess Robin Band auf. Der junge Künstler Mario Gregoritsch nahm den Song „Der Kommissar“ ins Repertoire auf. Das musikalische Highlight des Abends war eine gemeinsame Darbietung von Jess Robin und Pfleger, die Klassiker von Neil Diamond interpretierten.

Den Auftakt der Veranstaltung bildete eine Eröffnungsrede von Andy Zahradnik, einem ehemaligen Plattenmanager und Co-Autor von Pflegers kürzlich veröffentlichter Biografie „Live ist Life“. In diesem Buch reflektiert Pfleger über seine bemerkenswerte Karriere und die Entwicklung der Musikszene in Österreich, insbesondere die Entstehung und den Erfolg von Opus mit ihrem ikonischen Hit.

Der Eurostar-Preis ist ein prestigeträchtiger Musikpreis in Österreich, der an Künstler verliehen wird, die sich durch ihre außergewöhnlichen Leistungen in der Musikbranche hervorgetan haben. Pflegers Auszeichnung ist ein wohlverdientes Zeichen der Wertschätzung für seine Beiträge zur Musiklandschaft und eine hervorragende Möglichkeit, seinen 70. Geburtstag zu feiern.

