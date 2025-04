Feierliche Eröffnung des Jugendzentrums in Niederndorf

Eröffnung des neuen Jugendzentrums in Niederndorf

NIEDERNDORF. Vor Kurzem versammelten sich rund 100 Jugendliche aus Niederndorf und den umliegenden Schulsprengelgemeinden zur feierlichen Eröffnung des neuen Jugendzentrums (JUZ) in Niederndorf. Unter dem ansprechenden Motto „Meet & Eat“ hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, verschiedene Spiele auszuprobieren, neue Freundschaften zu schließen und die köstlichen JUZ-Toasts zu genießen.

Das JUZ wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, einen Raum zu schaffen, der jungen Leuten als Treffpunkt dient. Es bietet nicht nur Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung, sondern fördert auch soziale Interaktionen und persönliche Entwicklung. Die Gemeinde Niederndorf unterstützte die Eröffnung großzügig, indem sie am Eröffnungstag Essen und Getränke bereitstellte. Bürgermeisterin Anna Müller betonte in ihrer Ansprache die Bedeutung solcher Einrichtungen für die Gemeinschaft, insbesondere in Zeiten, in denen soziale Kontakte zunehmend eingeschränkt sind.

Das Interesse an dem neuen Zentrum ist bereits nach der Eröffnung spürbar. Die Jugendlichen waren begeistert von den verschiedenen Aktivitäten und der Möglichkeit, sich auszutauschen. In Zukunft sind auch regelmäßige Veranstaltungen und Workshops geplant, um die Jugendlichen aktiv einzubeziehen und deren Interessen zu fördern.

Die Gemeinde hofft, dass das JUZ auch weiterhin so gut angenommen wird. Am 9. Mai sind alle Interessierten herzlich eingeladen, an einem weiteren Erlebnistag im Zentrum teilzunehmen. Dieser Tag wird eine Vielzahl von Aktivitäten beinhalten, darunter Sport, kreative Workshops und Diskussionsrunden, die darauf abzielen, die Stimmen der Jugendlichen zu stärken.

Das Jugendzentrum in Niederndorf verfügt zudem über moderne Einrichtungen, die für alle Altersgruppen zugänglich sind. Dazu gehört ein Raum für kreative Aktivitäten, ein Internetbereich und ein gemütlicher Aufenthaltsraum zum Entspannen. Es ist ein Ort, der dazu beitragen soll, die Gemeinschaft zusammenzubringen und eine positive Atmosphäre für alle Jugendlichen zu schaffen.





