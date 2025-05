Feierliche Stimmung bei der Afterparty mit EGON7

Nach dem Zieleinlauf war die Feier noch lange nicht vorbei: Die große Afterparty des MeinBezirk E-Businessmarathons 2025 bot den perfekten Rahmen für eine unvergessliche Nacht voller Spaß und Unterhaltung.

In Premstätten, der malerischen Gemeinde in der Steiermark, fanden sich Teilnehmer, Unterstützer und Gäste zusammen, um die Erfolge des Tages zu feiern. Die Afterparty stellte den krönenden Abschluss des E-Businessmarathons dar, der in den letzten Jahren stetig an Popularität gewonnen hat. Dieses Jahr nahmen über 200 Teams an dem Marathon teil, die sich nicht nur der sportlichen Herausforderung, sondern auch dem Networking und dem Austausch von Ideen in der digitalen Wirtschaft stellten.

Die Liveband Egon7 sorgte für eine ausgelassene Stimmung und brachte das Publikum mit ihren mitreißenden Hits zum Tanzen. Die Band, die für ihre energetischen Auftritte bekannt ist, spielte eine bunte Mischung aus Rock- und Pop-Klassikern, was die Gäste bis in die frühen Morgenstunden auf der Tanzfläche hielt. Die Afterparty war somit nicht nur ein Ort zum Feiern, sondern auch eine hervorragende Möglichkeit für die Teilnehmer, sich über ihre Erlebnisse des Marathons auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.

„Egal, ob man den Marathon gelaufen ist oder einfach nur zur Afterparty gekommen ist, hier verbindet uns die Leidenschaft für den E-Business-Sektor und die Freude am Sport“, sagte ein Teilnehmer aus Graz, der seine Begeisterung für das Event teilte.

Die Veranstaltung selbst war nicht nur ein sportlicher Wettkampf, sondern auch eine Plattform, um die neuesten Trends im E-Business hervorzuheben. Die Organisatoren, die auch für andere lokale Events bekannt sind, arbeiteten hart daran, die Veranstaltung noch besser zu machen als im Vorjahr. Workshops, Diskussionsrunden und Keynote-Vorträge von Branchenexperten boten den Teilnehmern wertvolle Einblicke und Anregungen für ihre eigenen Unternehmungen.

Natürlich spielte auch die Kultur bei der Afterparty eine große Rolle. Neben der Liveband gab es lokale kulinarische Köstlichkeiten, die den Gästen serviert wurden, sowie verschiedene Stände, an denen Produkte und Dienstleistungen der teilnehmenden Firmen vorgestellt wurden. Es war eine nachhaltige Initiative, die nicht nur den lokalen Wirtschaftszweig unterstützte, sondern auch das Bewusstsein für die Bedeutung der Partnerschaft in der Geschäftsführung stärkte.

Zusammengefasst war der MeinBezirk E-Businessmarathon 2025 ein großer Erfolg, der nicht nur die sportlichen Fähigkeiten der Teilnehmer förderte, sondern auch ein starkes Netzwerk in der E-Business-Community bilden konnte. Mit viel Freude, Musik und einem Gefühl der Gemeinschaft wurde die Afterparty zur perfekten Feier des Geleisteten und zur Herausforderung, um noch mehr Menschen in zukünftige Events einzubeziehen.





