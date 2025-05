Feierliche Zeremonie: 69 Rekruten legen ihren Eid in der Gablenz-Kaserne ab

69 junge Männer, die im Mai in die Stabskompanie des Militärkommandos Steiermark einrücken, wurden am Mittwoch in der Grazer Gablenz-Kaserne feierlich angelobt.

GRAZ/STEIERMARK. In einer feierlichen Zeremonie wurden 69 neue Rekruten am Mittwoch in der Gablenz-Kaserne in Graz angelobt. FPÖ-Klubobmann LAbg Marco Triller begrüßte die jungen Männer mit den Worten: „Sie haben sich nicht für den leichtesten Weg entschieden, indem Sie Ihren Präsenzdienst beim Bundesheer ableisten. Es wird in den kommenden Monaten intensiv werden – Sie werden viel lernen, Disziplin und Pünktlichkeit werden zentrale Themen sein!“

Die Rekruten werden nun in der Stabskompanie des Militärkommandos Steiermark unter dem Kommando von Major Wolfgang Achmüller in verschiedenen Funktionen wie Pionieren, Wachen, Kraftfahrern und Betreuungshelfern ausgebildet. Diese Ausbildung ist entscheidend für die Vorbereitung auf ihren Dienst, der nicht nur körperliche, sondern auch geistige Herausforderungen mit sich bringt.

„Bei den Rekruten wird nicht gespart“

Militärkommandant Brigadier Heinz Zöllner betonte in seiner Ansprache die Wichtigkeit der Landesverteidigung und kündigte an, dass das Budget des Bundesheeres erhöht wurde. „Wir sind dankbar, dass nun die notwendigen Mittel für das Bundesheer zur Verfügung stehen. Diese Investitionen sind keine Aufrüstung, sondern eine längst überfällige Modernisierung“, fügte Zöllner hinzu. Dies spiegelt den wachsenden Druck wider, die Landesverteidigung auf zeitgemäße Standards zu bringen.

Die Feier zog zahlreiche Zuschauer an, darunter Angehörige der Rekruten sowie hochrangige Gäste wie Andreas Matausch, Präsident der Unteroffiziersgesellschaft Steiermark, und Militärgeistliche. Insgesamt waren mehrere Hundert Personen anwesend, was die Bedeutung dieses Ereignisses für die Gemeinschaft unterstreicht.

