Feiertage und Wochenende: Lego-Enthusiasten versammeln sich ab Donnerstag in Mariatrost

Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr mit über 3.000 begeisterten Besucherinnen und Besuchern kehrt die Lego-Fan-Ausstellung „BrickWöööD“ von Donnerstag bis Sonntag ins Grazer Tramway Museum zurück. GRAZ/MARIATROST. Zur Feier des Christi Himmelfahrt-Wochenendes wird vom 29. Mai bis 1. Juni die Ausstellung über 1.000 Quadratmeter erstrecken. Hier präsentieren mehr als 50 Ausstellerinnen und Aussteller aus ganz Österreich ihre selbst kreierten Lego-Raritäten und innovativen Eigenkonstruktionen. Teilnehmer, die sich inspiriert fühlen, können in einem speziellen Baubereich ihrer Kreativität freien Lauf lassen – rund 100 Kilogramm Lego-Steine stehen bereit. Zudem gibt es die Möglichkeit, in die Rolle eines Lokführers oder einer Lokführerin auf einer beeindruckenden 40 Quadratmeter großen Lego-Zuganlage zu schlüpfen. Siehe auch Meisterfeier in Graz: Ausgelöster Feueralarm und verletzte Polizisten Sammlerstücke am Lego-Flohmarkt ergattern Die Veranstaltung bietet nicht nur die Möglichkeit, neue Lego-Sets zu erwerben, sondern auch einen speziellen Lego-Flohmarkt, auf dem seltene Sammlerstücke gehandelt werden. Um die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erleichtern, pendelt während der Öffnungszeiten der BrickWöööD eine Oldtimer-Bahn kostenfrei zwischen Jakominiplatz und der Endstation in Mariatrost. Weitere Informationen zur Veranstaltung Öffnungszeiten der BrickWöööD: Donnerstag, 29. Mai: 12 bis 18 Uhr

Freitag und Samstag, 30. und 31. Mai: jeweils von 9 bis 18 Uhr

Sonntag, 1. Juni: 9 bis 16 Uhr Siehe auch Ende nach 16 Jahren: Schwentner sagt Grazers CityRadeln ab Ort: Tramway Museum Graz, Mariatroster Straße 204

Tickets: Kinder bis 6 Jahre gratis; 5 Euro für Kinder von 6 bis 13 Jahren; 7 Euro für Erwachsene

