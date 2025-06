Feldarbeit: Die händische Ernte der Frühkartoffeln startet jetzt

Die ersten Frühkartoffeln des Jahres werden vorsichtig geerntet. Trotz schwieriger Wetterbedingungen zeigt sich in dieser Saison ein erfreuliches Bild: Die Qualität und der Ertrag der Erdäpfel sind gut.

WILDERMIEMING. „Der Kartoffelanbau wird immer herausfordernder durch diverse Umwelteinflüsse. Extreme Trockenheit, übermäßige Nässe und unerwartete Bodenfröste stellen Landwirte vor große Herausforderungen“, erklärt Sylvia Fink, die Ortsbäurin von Wildermieming.

Für die Familie Fink ist der Anbau von Kartoffeln ein wesentlicher Bestandteil ihrer wirtschaftlichen Existenz. Dieses Handwerk erfordert nicht nur umfangreiches Fachwissen, sondern auch ein feines Gespür für die jeweiligen Gegebenheiten. Vom gesunden Saatgut über die sorgfältige Bodenbearbeitung bis hin zur präzisen Fruchtfolge ist jeder Schritt essenziell für die Qualität des Endprodukts.

Frühkartoffeln sind dabei besonders anspruchsvoll. Sie wachsen schnell und sind sehr empfindlich gegenüber extremen Wetterbedingungen. In den letzten Jahren treten vermehrt Trockenperioden, heftige Regenfälle sowie wiederkehrende Bodenfröste auf, die potenzielle Schäden verursachen können. Diese Schäden, wie Wachstumsrisse oder Krautfäule, sind zwar nicht immer sofort sichtbar, erfordern jedoch viel Aufwand, um sie zu vermeiden.

Deshalb wird auf dem Fink-Hof nach dem Pflanzen nicht einfach abgewartet. In zweiwöchigen Abständen werden die Kartoffelreihen gepflegt, um Unkraut zu entfernen und die Pflanzen zu schützen. Der Bestand wird laufend überwacht, wobei besonderes Augenmerk auf Schädlinge wie den Kartoffelkäfer und Pilzkrankheiten gelegt wird. All dies geschieht nicht ohne die Erfahrung aus vielen Jahren praktischer Arbeit und der Fähigkeit, sich ständig an neue Bedingungen anzupassen.

Handarbeit ist auf dem Fink-Hof keine nostalgische Option, sondern eine Notwendigkeit. Der steinige Boden macht maschinellen Einsatz schwierig – und die zarte Frühkartoffel bedankt sich mit feiner Schale und exzellentem Geschmack für die schonende Ernte. Die Familie Fink verkauft ihre Erdäpfel traditionell direkt an Stammkunden in der Region oder über eine Selbstbedienung ab Hof.

In einer Zeit, in der viele Lebensmittel anonym aus aller Welt kommen, steht die Wildermieminger Frühkartoffel für das Gegenteil: Sie erzählt eine Geschichte von Geduld, Verantwortung für den Boden und von Menschen, die bereit sind, ihre Hände in die Erde zu stecken.



