Feldbach: Festnahme nach Einschleichdiebstählen – Verdächtige vorbestraft

Zwei Tatverdächtige nach Einschleichdiebstählen in Feldbach festgenommen

Zwei Frauen sind am Freitagnachmittag in Feldbach nach versuchten Einschleichdiebstählen festgenommen worden. Die 19- und 39-Jährigen wurden in die Justizanstalt Jakomini überstellt.

Die beiden ungarischen Staatsbürgerinnen stehen im Verdacht, mehrere Straftaten begangen zu haben und sind in einem einschlägigen Zusammenhang vorbestraft.

Beamte der Polizeiinspektion Feldbach nahmen die Frauen am Freitag gegen 15.00 Uhr fest, nachdem sie versucht haben sollen, in ein Wohnhaus in Feldbach einzudringen. Laut Polizei betrat die 39-jährige Verdächtige das Haus durch eine unversperrte Tür und wurde dort von der Bewohnerin überrascht.

Gegenüber der Bewohnerin gab die 39-Jährige an, für eine schwangere Angehörige ein Glas Wasser zu benötigen. Währenddessen wartete die 19-jährige Verdächtige vor dem Haus.

Im Zuge der Ermittlungen wurde den beiden Frauen ein weiterer Einschleichdiebstahl in der Nähe des Tatorts zugeordnet. Außerdem wird ihnen ein ähnlicher Vorfall vom 12. Mai 2026 in Jennersdorf zugerechnet.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach der Festnahme in die Justizanstalt Jakomini gebracht.