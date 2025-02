Felin Exhibition: Trailblazers for Equality – Role Models

Die aktuelle Ausstellung im Sozialamt Graz präsentiert weibliche Vorbilder und Wegbereiterinnen der Gleichstellung, unterstützt durch den steirischen Verein Felin. GRAZ. Bis zum 6. März haben Interessierte die Möglichkeit, die Ausstellung „Role Models – Wegbereiterinnen für Gleichstellung“ im Sozialamt Graz zu besuchen. Die Initiative widmet sich dem Leben bemerkenswerter Frauen, die als Vorbilder in der Gesellschaft agieren und nachhaltige Impulse für Gleichstellung setzen. Im Rahmen des Projekts wurden über die Jahre 2023 und 2024 zahlreiche Interviews mit Frauen aus verschiedenen Bereichen geführt. Diese Frauen teilen ihre persönlichen Lebensgeschichten, identifizieren Hindernisse, die sie überwunden haben, und definieren Schlüsselfaktoren für ihren Erfolg. Die von den Künstlerinnen geschaffenen Porträts basieren auf diesen Interviews, obwohl die Künstlerinnen keinen direkten Kontakt zu den Porträtisierten hatten. Die Ausstellung wird zudem von zwei Begleitbüchern ergänzt. Siehe auch Gutachten: Hauptverdächtiger der Wiener Swift-Terrorpläne als "schuldfähig" eingestuft Die beiden Bücher, die zur Ausstellung erscheinen, enthalten sowohl die Interviews als auch die entstandenen Kunstwerke und Inspirationen der beteiligten Frauen. Dieses Projekt ist eine Kooperation mit „Felin“, einem Verein in der Steiermark, der sich engagiert, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen und ein größeres Bewusstsein für geschlechtsspezifische Themen zu schaffen. Sichtbarkeit und die Bedeutung von Role Models Katrin Fischer von Felin betont die Wichtigkeit von Sichtbarkeit: „Es geht um Sichtbarkeit. Menschen lernen auch durch Nachahmung, darum sind Role Models so entscheidend. Wenn mir jemand Stolpersteine zeigt, kann ich diese umgehen.“ In der heutigen Zeit sei es notwendig, die Aufmerksamkeit auf Frauen zu lenken, um ihren Beitrag zur Gesellschaft besser zu würdigen. Die Ausstellung im Sozialamt ist nur eines von vielen Projekten, die darauf abzielen, die Hürden und Erfolge von Frauen ins Rampenlicht zu rücken. Siehe auch Bewerbungsphase für NEOS Leopoldstadt gestartet: Jetzt kandidieren! Zusätzliche Informationen: In einer Zeit, in der Geschlechtergerechtigkeit noch immer ein zentrales gesellschaftliches Thema darstellt, führt die Ausstellung zu einem Dialog über die Erfahrungen und Herausforderungen von Frauen in Führungspositionen. Veranstaltungen und Workshops im Rahmen der Ausstellung weiterführend fördern den Austausch und bieten weitere Perspektiven auf die Rolle der Frauen in der Gesellschaft. Besonders in steirischen Städten hat die Debatte um Gleichstellung und Frauen in Führungspositionen in den letzten Jahren an Relevanz gewonnen. Bei Veranstaltungen wie der Internationalen Frauenmesse in Graz wird der Handlungsbedarf regelmäßig thematisiert. Siehe auch Unlock the Secrets of the 'Golden Years' with Tocotronic's Unique Twist!

