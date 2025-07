Felix Baumgartner verstorben: 2003 sprang er vom Wiener Millennium Tower

Felix Baumgartner, Österreichs bekanntester Extremsportler, ist tragisch in Italien verstorben – er wurde 56 Jahre alt. Der gebürtige Salzburger war ein Inbegriff für Adrenalinsucht und sorgte mit seinen spektakulären Hochsprüngen weltweit für Aufsehen. Unter anderem stürzte er 2003 mit einem waghalsigen Sprung vom Millennium Tower in Wien, der zu diesem Zeitpunkt das höchste Gebäude Österreichs war.

WIEN. Felix Baumgartner, der österreichische Extremsportler, verstarb im Alter von 56 Jahren bei einem tragischen Paragliding-Unfall in Porto Sant’Elpidio an der italienischen Adriaküste. Laut mehreren Medienberichten verlor Baumgartner offenbar aufgrund eines plötzlichen Unwohlseins die Kontrolle über sein Gleitschirm und stürzte in einen Hotelpool, was zu leichten Verletzungen einer jungen Frau führte, die sich in der Nähe befand.

Baumgartner war nicht nur als Extremsportler bekannt, sondern er diente auch zeitweise als Fallschirmspringer beim Bundesheer. Seine Karriere begann mit weniger spektakulären, aber dennoch riskanten Vorhaben, bevor er durch seine Sprünge aus extremen Höhen internationale Bekanntheit erlangte. Besonders berühmt wurde er für seinen Sprung aus 140 Metern Höhe vom Millennium Tower, der als eine seiner ersten großen Aktionen gilt.

Bahnbrechende Leistungen und Kontroversen

Seine größte Sensation feierte Baumgartner am 14. Oktober 2012, als er bei dem berühmten Red Bull Stratos-Projekt aus einer Höhe von fast 39 Kilometern absprang. Dieser Sprung stellte einen Meilenstein in der Luftfahrt dar, da er der erste Mensch war, der im freien Fall die Schallmauer durchbrach und mit einer Geschwindigkeit von rund 1.357 km/h zur Erde fiel. Das Event wurde live in mehr als 50 Ländern übertragen und erreichte weltweit Millionen von Zuschauern.

Abgesehen von seinen sportlichen Erfolgen war Baumgartner nicht frei von Kontroversen. 2024 wurde er vom Wiener Straflandesgericht wegen übler Nachrede verurteilt, nachdem er eine Online-Attacke gegen den Chefredakteur des Magazins „Falter“, Florian Klenk, gestartet hatte. Die Konsequenz dieses Vorfalls war eine Geldstrafe von 5.000 Euro.

