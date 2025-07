Female Future Festival Meetup: Empowerment and Inspiration Among Women

Im Herbst öffnet das Female Future Festival erneut seine Türen und setzt den Fokus auf starke, weibliche Perspektiven. Dieses Jahr findet das Festival zum ersten Mal am Merkur Campus in Graz statt.

GRAZ. Am 24. September 2025 bringt das Female Future Festival wieder eine inspirierende Atmosphäre nach Graz, mit einem Meet-up auf dem Merkur Campus. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Empowerment, Inspiration und der persönliche Austausch. An diesem Tag werden Formate geboten, die zukünftige Themen, individuelle Geschichten und praktische Impulse miteinander verbinden.

Ein wichtiges Highlight ist der Vortrag von Anastasia Barner, der Gründerin von FeMentor. Sie wird diskutieren, wie die Generation Z den Arbeitsmarkt transformiert und welche Auswirkungen das auf Unternehmen und die Gesellschaft hat. Nele Sicher, Gründerin des Leaders Branding House, wird aufzeigen, wie Frauen LinkedIn strategisch nutzen können, um sich als starke Personenmarke zu präsentieren. In einem weiteren Programm wird die ehemalige ÖVP-Ministerin Christine Aschbacher die Bedeutung von mentaler Stärke erörtern und die „Superpower der Zukunft“ – Resilienz – beleuchten.

Zusätzlich zu diesen Impulsen wird das Festival zahlreiche interaktive Formate und Räume für Begegnungen bieten, die es den Teilnehmerinnen ermöglichen, sich zu vernetzen und ihre Erfahrungen auszutauschen. Solche Events fördern nicht nur das Lernen, sondern auch das gegenseitige Verständnis und die Solidarität unter Frauen.

Gelebte Vielfalt in Graz

In diesem Jahr wird das Meet-up von der Merkur Versicherung ausgerichtet. Im vergangenen Jahr fand das Festival am Campus 02 statt. Lisa Gosch, die für Sponsoring und Marketing-Kooperationen bei Merkur verantwortlich ist, betont: „Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit dem Female Future Festival ein Meet-up auf unserem Merkur Campus veranstalten können.“

„Diese Zusammenarbeit liegt mir besonders am Herzen, weil sie ein starkes Zeichen für Female Empowerment und gelebte Vielfalt setzt.“ Das Ziel sei, einen inspirierenden Raum zu schaffen, in dem Frauen ihre Ideen, Visionen und Erfahrungen teilen und gemeinsam an einer starken Zukunft arbeiten können.

Für weitere Informationen kannst du die offizielle Website des Festivals besuchen: https://female-future.com/graz/

