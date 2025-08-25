Femme Fitness – Kärntner Ring 11-13/63, 1010 Wien, Austria

Bild= Symbolbild – KI generiert





Femme Fitness: Ihr Fitnessstudio für Frauen

Einführung

Femme Fitness ist ein modernes Fitnessstudio speziell für Frauen, das in einer einladenden und motivierenden Umgebung optimal auf die Bedürfnisse seiner Mitglieder abgestimmt ist. Hier in Femme Fitness finden Frauen den perfekten Ort, um ihre Fitnessziele zu erreichen, sei es zum Abnehmen, für den Muskelaufbau oder einfach zum Wohlfühlen.

Zielgruppe

Das Fitnessstudio richtet sich ausschließlich an Frauen, ganz gleich, ob Anfängerinnen oder erfahrene Sportlerinnen. Femme Fitness schafft eine freundliche und respektvolle Atmosphäre, in der sich jede Frau wohlfühlen kann, ohne sich durch gemischte Trainingsgruppen unter Druck gesetzt zu fühlen.

Leistungen und Ausstattung

Femme Fitness bietet ein umfangreiches Angebot an Fitnessmöglichkeiten:

Cardio- und Kraftgeräte: Das Studio ist mit modernen Geräten ausgestattet, die sowohl für Ausdauertraining als auch für Muskelaufbau geeignet sind. Dazu gehören Laufbänder, Crosstrainer und eine Vielzahl von freien Gewichten. Gruppenkurse: Das Kursangebot reicht von Yoga über Pilates bis hin zu Zumba und HIIT-Workouts. Diese Kurse fördern nicht nur die Fitness, sondern auch den Gemeinschaftssinn unter den Mitgliedern. Personal Training: Individuelle Trainingspläne und persönliche Betreuung durch erfahrene Trainerinnen helfen, die Trainingsziele effizient zu erreichen. Dies ist besonders vorteilhaft für Anfängerinnen, die Anleitung und Motivation benötigen. Wellnessbereich: Entspannung kommt nicht zu kurz. Der Wellnessbereich mit Sauna und Ruhezone bietet die Möglichkeit, nach dem Training zu entspannen und neue Energie zu tanken.

Vorteile

Frauenfokus : Ein Fitnessstudio nur für Frauen sorgt für eine ungestörte und angenehme Trainingsatmosphäre.

: Ein Fitnessstudio nur für Frauen sorgt für eine ungestörte und angenehme Trainingsatmosphäre. Expertise : Professionelle Trainerinnen bieten individuelle Unterstützung und Expertise.

: Professionelle Trainerinnen bieten individuelle Unterstützung und Expertise. Vielfalt: Das breite Kursangebot und die Ausstattung sorgen dafür, dass für jede Fitnessstufe etwas dabei ist.

Sonderangebote

Femme Fitness bietet regelmäßig Sonderaktionen an, wie z.B.:

Einsteigerpakete : Attraktive Angebote für Neumitglieder, um den Einstieg in die Fitnesswelt zu erleichtern.

: Attraktive Angebote für Neumitglieder, um den Einstieg in die Fitnesswelt zu erleichtern. Freunde werben : Mitglieder, die eine Freundin ins Studio bringen, können Prämien oder Rabatte auf ihren Mitgliedsbeitrag erhalten.

: Mitglieder, die eine Freundin ins Studio bringen, können Prämien oder Rabatte auf ihren Mitgliedsbeitrag erhalten. Saisonale Aktionen: Zu bestimmten Anlässen, wie Neujahr oder dem Internationalen Frauentag, gibt es spezielle Angebote für Neumitglieder.

Preise

Die Mitgliedsbeiträge sind im Vergleich zu anderen Fitnessstudios äußerst attraktiv. Die Preismodelle sind flexibel gestaltet, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden:

Monatsabo : Bereit für 39,99 € pro Monat.

: Bereit für 39,99 € pro Monat. Jahresabo : Für einmalige 399 € sparen Mitglieder Geld im Vergleich zum monatlichen Beitrag.

: Für einmalige 399 € sparen Mitglieder Geld im Vergleich zum monatlichen Beitrag. Kursabo: Zusatzangebot für Teilnehmerinnen, die gezielt Kurse besuchen möchten, für 29,99 € im Monat.

Öffnungszeiten

Femme Fitness hat großzügige Öffnungszeiten, um den unterschiedlichen Lebensstilen der Mitglieder gerecht zu werden:

Montag bis Freitag : 6:00 bis 22:00 Uhr

: 6:00 bis 22:00 Uhr Samstag und Sonntag: 8:00 bis 20:00 Uhr

Mit diesen Öffnungszeiten wird es für jede Frau leicht, Zeit für sich und ihre Fitness zu finden.

Fazit

Femme Fitness ist mehr als nur ein Fitnessstudio; es ist ein Ort, an dem Frauen zusammenkommen, um fit zu werden und Spaß zu haben. Mit einem umfassenden Angebot, einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse von Frauen und flexiblen Preis- und Teilnahmeoptionen ist Femme Fitness die ideale Wahl für jede Frau, die ihre Fitnessziele erreichen möchte.

Femme Fitness

Adresse: Kärntner Ring 11-13/63, 1010 Wien, Austria

