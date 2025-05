Fendrich-Zusatzkonzert führt zu Staugefahr in Wien

Austropop-Legende Rainhard Fendrich feiert 2025 gleich mehrere Meilensteine: Am 27. Februar wird er 70 Jahre alt, und sein 45-jähriges Bühnenjubiläum steht bevor. Zu diesen besonderen Anlässen veröffentlicht er sein neues Studioalbum "Wimpernschlag" und geht auf eine umfangreiche Jubiläumstournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. (krone.at)

Die Tournee mit dem Titel "45 Jahre Rainhard Fendrich Live – Nur ein Wimpernschlag" startet im April 2025 und umfasst zahlreiche Konzerte in verschiedenen Städten. Aufgrund der hohen Nachfrage wurden zusätzliche Termine hinzugefügt, darunter ein Zusatzkonzert am Freitag, den 16. Mai 2025, in der Wiener Stadthalle. (stadthalle.com)

Für die Wiener Stadthalle sind folgende Termine geplant:

Freitag, 25. April 2025, 20:00 Uhr

Freitag, 16. Mai 2025, 20:00 Uhr

Tickets sind über die offizielle Website der Wiener Stadthalle erhältlich. (stadthalle.com)

Neben Wien führt die Tournee auch nach Zürich, wo Fendrich am 19. April 2025 im Kongresshaus Zürich auftritt. (myswitzerland.com)

Rainhard Fendrich blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Er hat zahlreiche Nummer-1-Alben veröffentlicht, war der erste Pop-Künstler, der die Wiener Festwochen eröffnete, und trat zweimal mit einem klassischen Symphonie-Orchester auf. Seine Lieder, darunter "I Am From Austria", haben Kultstatus erreicht und gelten als inoffizielle Hymne Österreichs. (myswitzerland.com)

Für weitere Informationen zu Konzertterminen und Tickets besuchen Sie die offizielle Website von Rainhard Fendrich. (fendrich.at)





