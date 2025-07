Ferien in Graz: Kinderbetreuung im Sommer bleibt im Fokus

In Antwort auf Anfragen von MeinBezirk, erklärt Stadtrat Kurt Hohensinner, dass es möglich ist, Kinder in städtischen Betreuungseinrichtungen aufzunehmen, auch wenn diese anders als die gewohnten Träger organisiert sind. GRAZ. Ein Artikel über den Mangel an Sommerbetreuung für Kinder unter sechs Jahren hat zahlreiche Diskussionen ausgelöst. Eine Leserin, deren Kind eine Einrichtung besucht, die im Sommer für sechs Wochen schließt, fragte, warum es nicht möglich sei, dass ihr Kind während dieser Zeit eine städtische Einrichtung, wie zum Beispiel die Stadt Graz, WIKI oder GIP, besucht, die längere Öffnungszeiten hat. „Die Infrastruktur ist vorhanden, das Personal wird bereits bezahlt, und ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Plätze im Sommer vollständig belegt sind“, äußerte die Leserin. Siehe auch Nach zweijähriger Pause: Unimarkt in Waltendorf hat neue Betreiber Öffnung bei verfügbaren Kapazitäten Es ist wichtig zu betonen, dass während der Sommermonate Bedarfserhebungen durchgeführt werden. Die Träger organisieren ihre Betreuungsangebote basierend auf den Rückmeldungen der Eltern. Es kann vorkommen, dass mehrere Einrichtungen zusammenarbeiten, um eine angemessene Betreuung zu gewährleisten. Auf die Frage, ob ein Kind, das beispielsweise einen KIB3-Kindergarten besucht, im Sommer in eine städtische Einrichtung wechseln kann, antwortete Stadtrat Kurt Hohensinner: „Grundsätzlich sind alle Trägerorganisationen, die Teil des städtischen Tarifmodells sind, verpflichtet, im Sommer Betreuungsplätze anzubieten. Die Stadt Graz als Trägerorganisation setzt sich dafür ein, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf so gut wie möglich zu unterstützen. Kinder aus der eigenen Trägerorganisation haben jedoch Vorrang. Sollten danach noch Plätze verfügbar sein, können auch Kinder von anderen Trägern aufgenommen werden.” Siehe auch Graz: Krankenhäuser gewähren Einblick in den Herkules-Einsatz nach dem Amoklauf Zusätzliche Informationen für Eltern: Um die Herausforderungen der Sommerferien zu bewältigen, empfiehlt es sich für Eltern, frühzeitig den Bedarf an Betreuungsplätzen zu melden. Verschiedene Träger, einschließlich privater und öffentlicher Einrichtungen, können dann ihre Ressourcen optimal bündeln und sicherstellen, dass alle Kinder während der Sommermonate gut betreut werden. Außerdem gibt es in Graz laufend Initiativen, die die Sommerbetreuung für Kinder fördern. Diese reichen von Ferienprogrammen bis hin zu speziellen Freizeitangeboten, die auf die Bedürfnisse von kleineren Kindern abgestimmt sind. Für weitere Informationen zum Thema Sommerbetreuung und aktuelle Programme, sollten Eltern regelmäßig die Webseiten der Trägerorganisationen besuchen oder direkt Kontakt zu den jeweiligen Einrichtungen aufnehmen. Siehe auch Explosion an der HTL Bulme: Mann zündet Pyrotechnik vor Grazer Schule Zusätzlich könnten folgende Veranstaltungen von Interesse sein: Für Kleinkinder fehlen Ferienprogramme und teilweise Betreuungsplätze.

