Ferienspiel: In Währing erwartet dich garantiert kein Langeweile!

Die Sommerferien sind für die Kinder in Währing endlich angebrochen. Während sich die Jüngeren auf ihre freie Zeit freuen, machen sich viele Eltern Gedanken über geeignete Freizeitbeschäftigungen. Eine großartige Lösung bietet das Sommerprogramm „Währing spielt“, das eine Vielzahl an unterhaltsamen Aktivitäten bereithält.

WIEN/WÄHRING. In diesem Sommer verwandelt sich Währing in einen aufregenden Abenteuerspielplatz: Das kostenlose Ferienprogramm „Währing spielt“ bietet für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren von Juli bis August ein abwechslungsreiches Angebot. Die Aktivitäten reichen von Fußball über Theater und Schach bis hin zu Schwimmen, einem Polizeibesuch und Pflanzenkunde. Dies ermöglicht den Kindern nicht nur Spaß, sondern bietet auch die Gelegenheit, neue Fähigkeiten zu erlernen und soziale Kontakte zu knüpfen.

Die Initiative wurde von der Kinder- und Jugendbeauftragten Naomi Sametinger in Zusammenarbeit mit der Bezirksvorstehung organisiert und wird in Kooperation mit „WienXtra“ finanziert, einer Plattform, die sich darauf konzentriert, Kinder- und Jugendkultur in Wien zu fördern.

Kreative Köpfe und Sportler willkommen

Jeden Freitag bis zum 29. August haben Kinder und Jugendliche die Chance, ihre Stärken beim Taekwondo-Training zu entdecken. Dabei werden nicht nur Techniken erlernt, sondern auch wichtige Werte wie Disziplin, Selbstvertrauen und Durchhaltevermögen gefördert. Die Trainingseinheiten finden in der Kreuzgasse 42 statt: Die Gruppe für Kinder unter 6 Jahren startet um 17 Uhr, die ältere Gruppe folgt um 18 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig, was den Zugang für alle Kinder unkompliziert gestaltet.

Am Donnerstag, den 10. Juli, können Kinder um 15:30 Uhr einen spannenden Nachmittag im Währinger Park verbringen. Dabei geht es darum, herauszufinden, welche Tiere sich dort aufhalten. Gemeinsam werden kleine Bastelarbeiten angefertigt, die die Kinder anschließend mit nach Hause nehmen können. Der Treffpunkt ist auf der großen Wiese hinter dem Gemeinschaftsbeet Zaunkönig. Solche Aktivitäten fördern nicht nur die Kreativität, sondern auch das Bewusstsein für die Natur.

Ein weiteres Highlight findet am Samstag, dem 12. Juli, statt: Von 14 bis 16 Uhr wird in der Währinger Straße 122 eine Kinderbuchlesung veranstaltet, bei der die Autorin Petra Hartlieb aus einem ihrer Kinderbücher liest. Sie gibt außerdem spannende Einblicke in den Alltag einer Buchhandlung. Für diese Lesung ist eine Anmeldung notwendig, die unter [email protected] erfolgen kann.

Das gesamte Sommerprogramm kann hier eingesehen werden. Es stellt eine hervorragende Möglichkeit dar, die Sommerferien abwechslungsreich und erlebnisreich zu gestalten.

Das könnte dich auch interessieren:

Währings neue Bezirksvertretung wurde angelobt.

Vogelhäuschen in Pötzleinsdorf erstrahlen in neuem Glanz.

Vilma-Degischer-Park ist nun ein Outdoor-Fitnesscenter.