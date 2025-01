Festliche Wiedereröffnung und Tag der offenen Tür im Außendepot des NÖ Landesarchivs in Bad Pirawarth







Am 15. Januar fand die Wiedereröffnung des NÖ Landesarchivs in Bad Pirawarth statt, nachdem umfangreiche Erneuerungs- und Erweiterungsarbeiten abgeschlossen wurden. An diesem Tag der offenen Tür waren zahlreiche Ehrengäste anwesend, darunter Bgm. Verena Gstaltner und Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko, die nach ihren Eröffnungsreden gemeinsam das blau-gelbe Band durchtrennten. In ihren Ansprachen hoben sie die regionale Bedeutung des Standorts als Arbeitgeber sowie die wissenschaftliche Relevanz des Landesarchivs auf nationaler Ebene hervor.







