Am Freitagnachmittag, den 18. April 2025, wurde die Polizei zu einem Vorfall in der Reininghausstraße in Graz-Eggenberg gerufen. Zeugen berichteten, dass ein 21-jähriger Mann mit einer Waffe in die Luft schoss. Der Verdächtige konnte schließlich durch mehrere Polizeistreifen, einschließlich des Einsatzkommandos Cobra Süd, gestoppt werden. Der Vorfall ereignete sich gegen 13:45 Uhr, als der Beschuldigte zusammen mit seiner 17-jährigen Freundin in der Reininghausstraße war. Augenzeugen gaben an, dass er seine Freundin in den Schwitzkasten nahm, während er Schüsse abgab. Diese alarmierten sofort die Polizei, die rapide reagierte. Bei Eintreffen der Polizei zeigte sich der 21-jährige Staatsbürger aus der Russischen Föderation uneinsichtig und ignorierte die Hinweise der Beamten. Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, wurde der Mann festgenommen. Siehe auch Kokain-Boom in Österreich: Cannabis bleibt unangefochten an der Spitze! Schreckschusspistole als Waffe In der unmittelbaren Nähe des Festnahmeortes fanden die Behörden drei Patronenhülsen sowie die vermeintliche Schusswaffe. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Schreckschusspistole handelte, ein Hilfsmittel, das oft in False Flag-Ops oder zur Selbstverteidigung verwendet wird. Nach anfänglichem Leugnen der Tat gestand der 21-Jährige teilweise während der Vernehmung. Sein Begleiter, die 17-jährige Freundin, bestritt die Vorwürfe jedoch vehement. Aufgrund der Vorwürfe wird der Mann der Staatsanwaltschaft Graz wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und Körperverletzung angezeigt. Zudem wurde ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Siehe auch Unvergessliche Duelle: Salzburg und Linz starten in das spannende ICE-Halbfinale! Weitere Beiträge aus Graz und Umgebung: – Die LUV Sportanlage soll mit einem Budget von 7,4 Millionen Euro saniert werden, um mehr Sportmöglichkeiten für die lokale Gemeinschaft zu schaffen. – Eine Schwerpunktaktion der Polizei zielt darauf ab, die Road-Runner-Szene in Graz zu bekämpfen, um die Verkehrssicherheit und das allgemeine Wohlbefinden zu erhöhen.

