Festnahme in Wien: 34-jähriger Mann beißt Polizeibeamten in den Finger

In der Nacht von Samstag, 22. März, auf Sonntag, wurde in der Brigittenau ein aggressives Verhalten eines 34-jährigen Mannes gegenüber der Polizei gemeldet, das zu seiner Festnahme führte.

WIEN/BRIGITTENAU. Am Wochenende, in der Nacht vom 22. auf den 23. März, wurde die Polizei in die Leipziger Straße gerufen, nachdem ein lautstarkes Streitgespräch zwischen einem 34-jährigen Mann und seiner Freundin gemeldet wurde. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie das Paar auf dem Gehsteig, wobei die Situation bereits eskaliert zu sein schien.

Nach ersten Erkenntnissen des Polizeiberichts wurde der Mann schnell aggressiv. Berichten zufolge schrie er die Polizisten an und warf sein Mobiltelefon auf den Boden, was auf seine zunehmende Aggression hinwies. Unmittelbar nach der Auseinandersetzung floh er in Richtung Klosterneuburger Straße.

Festnahme durch Beamte

Die Polizeibeamten ließen sich jedoch nicht abschütteln. Nur wenige Meter später konnten sie den Mann stoppen. Trotz mehrfacher Aufforderungen, sich zu beruhigen und den Anweisungen der Polizei zu folgen, wehrte sich der 34-Jährige weiterhin und zeigte aggressives Verhalten. Dies führte zu seiner Festnahme aufgrund des Verdachts auf Widerstand gegen die Staatsgewalt.

Im Zuge der Festnahme kam es zu einem körperlichen Vorfall, bei dem ein Polizist durch einen Biss in den Finger des Mannes sowie durch Tritte verletzt wurde. Solche Vorfälle sind bedauerlicherweise nicht ungewöhnlich; laut aktuellen Statistiken der Wiener Polizei ist die Gewalt gegen Polizeibeamte in den letzten Jahren angestiegen, was ein bedeutendes Problem in der Sicherheitslage der Stadt darstellt.

Des Weiteren erbrachten die Beamten während einer anschließenden Personenkontrolle den Nachweis, dass der 34-Jährige im Besitz einer kleinen Menge Suchtmittel war. Aufgrund dieser mehreren Delikte wurde er zur Anzeige gebracht und befindet sich derzeit in polizeilicher Untersuchungshaft.

