Festnahme in Wien: E-Roller-Fahrer führt Polizei in seine Drogenwohnung

Ein ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich in Wien, als Polizeikräfte bei einer Verkehrskontrolle auf einen Verkehrssünder trafen, der sich nicht ausweisen konnte. Der 38-jährige Mann lud die Beamten kurzerhand zu sich nach Hause ein, um dort seinen Reisepass zu holen. Leider fanden die Polizisten in seiner Wohnung viel mehr als nur einen Ausweis – darunter eine Vielzahl illegaler Drogen, die ungesichert herumlagen.

Der Vorfall fand am Dienstagmorgen gegen 3.45 Uhr am Hernalser Gürtel statt. Verkehrspolizisten führten ein planmäßiges Kontrolldispositiv durch, als sie einen E-Scooter-Fahrer mit einer Radarpistole erwischten. Der Fahrer machte einen benommenen Eindruck und konnte keinen Ausweis vorzeigen.

Entdeckung von Drogen

Statt eines gültigen Identitätsnachweises bot der Mann an, die Beamten in seine Wohnung zu begleiten, da sein Reisepass dort liegen würde. Diese Entscheidung stellte sich bald als verhängnisvoll heraus. Als die Polizisten die Wohnung betraten, entdeckten sie zahlreiche Drogen und Betäubungsmittel, die nicht einmal versteckt waren: Rund 620 Gramm Cannabiskraut, etwa fünf Gramm Kokain, 120 LSD- und Ecstasy-Tabletten sowie 13 Gramm Ketamin lagen offen in der Wohnung.

Zusätzlich fanden die Beamten auch eine Feinwaage sowie Bargeld in „szenetypischer Stückelung“, wie es im Polizeijargon heißt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam, während die Ermittlungen fortgesetzt werden.





