Festnahme in Wien: Verdächtiger Straßenbahn-Schütze wurde in Café gefasst

Nach dem dramatischen Vorfall in Penzing, Wien, werden immer mehr Einzelheiten bekannt. Am Freitagnachmittag traf ein Geschoss eine Straßenbahn der Linie 52. Die Polizei führte eine umfangreiche Aktion durch und stellte in einer Wohnung eine Langwaffe sicher. Der mutmaßliche Schütze wurde schließlich in einem nahegelegenen Kaffeehaus entdeckt und festgenommen. Er hat sich geständig gezeigt.

WIEN/PENZING. Am Freitag, den 6. Oktober 2023, kam es zu einem Polizeieinsatz, der in der Hauptstadt Wien für Aufregung sorgte. Wie bereits von verschiedenen Nachrichtenportalen berichtet, wurde die Straßenbahngarnitur im Bereich der Linzer Straße gegen 15 Uhr von einem Projektil getroffen. Dies führte umgehend zu einem Großeinsatz der Polizei und anderer Einsatzkräfte.

Zunächst war unklar, ob es sich um einen Schuss handelte, und die Ermittler waren vorsichtig in ihren ersten Aussagen. Gegen 17 Uhr wurde bekannt, dass ein Verdächtiger festgenommen wurde. Laut dem Polizeisprecher Philipp Haßlinger sollten am Freitagabend weitere Informationen folgen.

Langwaffe und Patronenhülse

Das Einsatzgebiet wurde großflächig abgesperrt, und eine intensive Durchsuchung angrenzender Gebäude begann. „Umfangreiche Ermittlungen führten zu zwei Wohnungsdurchsuchungen, die als mögliche Tatorte identifiziert wurden“, erklärte Haßlinger. Doch in einer dieser Wohnungen wurde tatsächlich eine Langwaffe sowie Patronenhülsen gefunden. Die Waffe war auf legalem Wege im Besitz eines 36-jährigen Mannes, doch von diesem fehlte zunächst jede Spur.

Saß im Kaffeehaus

Schließlich konnten die Einsatzkräfte den Verdächtigen in einem nahegelegenen Kaffeehaus ausfindig machen. Die Beamten der speziellen Einsatzeinheit „Wega“ nahmen ihn dort fest, und der Mann zeigte sich sofort geständig.

Die Motivlage ist derzeit noch unklar und wird durch die Behörden weiterhin untersucht. Der Mann wurde wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen. „Es wird auch geprüft, ob eine Beeinträchtigung des 36-Jährigen durch Alkohol oder andere Suchtmittel vorlag“, fügte Haßlinger hinzu.

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand in der Straßenbahn verletzt, und die Sicherheitsmaßnahmen konnten kurz nach der Festnahme des Verdächtigen aufgehoben werden.

