Festspielbezirk 2030: 400-Millionen-Euro-Projekt transformiert Salzburgs Kulturlandschaft

Festspielbezirk 2030: Ausbau im Mönchsberg und neue Verkehrsführung

Das Bau- und Sanierungsprojekt „Festspielbezirk 2030“ in Salzburg schreitet planmäßig voran. Das Gesamtvolumen des Projekts liegt bei rund 400 Millionen Euro, die erste Umbauphase inklusive Erweiterung in den Mönchsberg soll bis 2030 abgeschlossen sein.

Im September beginnt die Aushöhlung im Mönchsberg für die Erweiterung der Festspielhäuser. Dafür wird eine Zufahrt über das Neutor geschaffen, das für die Arbeiten komplett für den Verkehr gesperrt wird.

Erweiterung im Berg und neues Werkstättengebäude

Hinter dem Großen Festspielhaus entstehen mehrere neue Räume sowie eine Verbindung zwischen den Bühnen der einzelnen Spielstätten. Das bestehende Werkstättengebäude wird nach hinten erweitert und durch einen Neubau ersetzt. Das neue Werkstättengebäude, entworfen von Architekt András Palffy, wird von außen sichtbar sein und sich in seiner Höhe an der unmittelbaren baulichen Nachbarschaft orientieren.

Im Zuge des Ausbaus werden eine neue Montagehalle, Probesäle, Einspielräume und Haustechnikräume errichtet. Zudem ist eine Zone zur Anlieferung samt neuer Zufahrt im Neutortunnel vorgesehen. Der Verbindungsstollen zwischen den Häusern wird nahezu parallel zur Hofstallgasse verlaufen.

Umfangreiche Ausbrucharbeiten im Mönchsberg

Für den Ausbau im Mönchsberg wird eine Kaverne mit einem Volumen von 108.000 Kubikmetern ausgebrochen. Für die Logistikgänge zwischen den Häusern kommen weitere 18.000 Kubikmeter Gestein dazu. Zusätzlich fallen 29.000 Kubikmeter Ausbruch im Tagebau an, für die Baugrube des neuen Werkstattgebäudes werden 13.000 Kubikmeter Material ausgehoben.

Pro Tag werden rund 500 Kubikmeter Gestein abgetragen, was zu fünf bis sechs Abtransporten pro Stunde führt. Das Ausbruchmaterial wird im Umkreis von 15 Kilometern gelagert und aufbereitet. 90 Prozent des Materials können für Lärmschutzdämme, Straßenunterbau und Ähnliches wiederverwertet werden.

Verkehrsänderungen rund um das Neutor

Rund 9.000 Fahrzeuge rollen derzeit täglich durch das Neutor. Ab September wird es dort trotz Tunnelbaustelle deutlich ruhiger, da das Neutor im Zusammenhang mit den Arbeiten im Mönchsberg komplett gesperrt wird. Anrainerinnen und Anrainer müssen während der Bauphase das Neutor umfahren, um zu ihren Häusern zu gelangen.

Altstadt-Kaufleute und Gastronomen befürchten während der knapp fünfjährigen Bauphase um das Neutor Einbußen bei ihren Umsätzen. Auch nach der Komplettsperre soll die Durchfahrt durch das Neutor nur Berechtigten vorbehalten sein.

Projektleiter des Festspielbezirkes 2030 ist Michael Brandauer. Nach seinen Angaben wird es in den eineinhalb Jahren nach der Komplettsperre einen einstreifigen Durchfahrtsbereich durch das Neutor geben, vorgesehen für Anrainer, Busse und Anlieferungen in die Stadt. Der Individualverkehr wird längerfristig ausweichen müssen. Stadt und Festspiele wollen in wenigen Wochen vorstellen, wie der Verkehr in der Stadt neu geregelt werden soll.

Finanzierung und Bauphasen

Die erste Umbauphase umfasst die Sanierung und Erweiterung des Festspielhauses sowie die Errichtung der neuen Bühnenverbindung im Berg und die Erweiterung in den Mönchsberg. Die Errichtungskosten für diese Phase belaufen sich auf rund 395 Millionen Euro. Die Finanzierung ist in Vereinbarungen mit Bund, Land Salzburg und Stadt Salzburg geregelt.

Für die zweite Phase, die die Sanierung des Hauses für Mozart und der Felsenreitschule umfasst, werden weitere 86 Millionen Euro veranschlagt. Diese Arbeiten sollen bis 2032 fertiggestellt werden.

Festspielzentrum und Schüttkasten

Der Rohbau für das Festspielzentrum ist fertiggestellt, der Ausbau läuft auf Hochtouren. Der gläserne Pavillon des Zentrums steht bereits. Parallel dazu schreiten die Sanierung des Schüttkastens und eine Dachsanierung voran.

Im Festspielzentrum wird es künftig einen neuen Pavillon mit dem unterirdischen „Dr. Hans-Peter Wild Saal“ geben. Zudem entsteht im Schüttkasten ein neues Kartenbüro samt Festspielshop. Das Festspielzentrum-Projekt wird vollständig aus Spenden und Eigenmitteln finanziert.

Sanierung des Großen Festspielhauses und Interimslösungen

Die Sanierung des Großen Festspielhauses beginnt nach den Salzburger Festspielen 2028. Von diesem Zeitpunkt an bis Frühjahr 2031 ist das Haus nicht bespielbar. Das Haus für Mozart und die Felsenreitschule können in diesem Zeitraum weiter genutzt werden.

Für die Festspielsommer 2029 und 2030 sowie für unterjährige Veranstaltungen soll eine Interims-Konzerthalle errichtet werden. Als mögliche Standorte werden die Stiegl-Gründe in Maxglan und eine Wiese bei St. Josef im Nonntal geprüft. Für die Interimslösungen sind 38 Millionen Euro veranschlagt. Rund ein Drittel davon wird für die Ersatzspielstätte selbst benötigt, mit den übrigen zwei Dritteln werden Gebäude für Büros und Werkstätten für die insgesamt acht Jahre dauernde Bauphase angemietet.

Ausweichstandorte für Werkstätten und Büros

Als Ausweichstandort für Teile der Festspielwerkstätten und der technischen Verwaltung wurde die Anmietung des ehemaligen Puma-Hauptquartiers an der Münchner Bundesstraße fixiert. Im Jahr 2027 übersiedeln Tischlerei, Schlosserei, Tapeziererei, Malersaal, Montagehalle sowie die Büros der Technischen Direktion dorthin.

Diese Bereiche sollen voraussichtlich bis Ende 2033 im ehemaligen Puma-Hauptquartier bleiben. Über einen zweiten Standort für Schneiderei und Kostümwerkstätten wird derzeit verhandelt.