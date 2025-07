Festspieldirigent Manacorda Bricht mit Belcanto-Klischees – Ein Neuer Weg in der Musik!

APA: Momentan reiht sich bei Ihnen ein großes Pultdebüt an das nächste. Es läuft gerade, oder?

Antonello Manacorda: Ich habe in den letzten Jahren intensive Erfahrungen gemacht, das ist richtig. Eine Künstlerkarriere ist oft wie ein Mosaik – es gibt viele Teile, die zusammengefügt werden müssen, um das Gesamtbild zu erkennen. Während die Debüts oft im Mittelpunkt stehen, liegt die wahre Herausforderung im Erhalt von Einladungen für weitere Auftritte. Letztlich definiert sich der künstlerische Erfolg nicht nur durch den ersten Auftritt, sondern auch durch die Fortführung der Zusammenarbeit mit den Institutionen und Orchestern.

Als Geiger habe ich stets unterschiedliche Ausdrucksformen gesucht, sei es in der Oper oder in der Symphonie. Das macht mich zu einer eher atypischen Figur im klassischen Musikgeschäft. Ich habe erst im Alter von 30 Jahren mit dem Dirigieren begonnen. Daher bin ich für viele Institutionen zwar ein junger Dirigent, aber ich bringe auch eine gewisse Lebenserfahrung mit. (lacht) Ich bin jedenfalls ein sehr glücklicher Mensch.

APA: Dieser Karriereweg ist mittlerweile ja eher ungewöhnlich. Sie haben tatsächlich einen Stein auf den anderen gesetzt, anstatt als 25-Jähriger hochgejazzt zu werden und entsprechend früh auch wieder zu verbrennen …

Manacorda: Ich habe viel von großen Künstlern wie Claudio Abbado und Bernard Haitink gelernt: Lieber einen Tag später als einen Tag zu früh auf die Bühne zu treten. Es gibt nie genug Vorbereitungszeit – das ist ein Prinzip, das in der heutigen schnelllebigen Welt manchmal altmodisch erscheinen mag. In einer Ära von Social Media und ständigem Druck ist meine Philosophie fast schon exotisch. Seltsamerweise fühle ich mich oft unsicherer als meine Kollegen, die sich in diesem Dauerstress verfangen.

APA: Dass Sie nun Ihr Salzburg-Debüt mit der „Maria Stuarda“, also einer Belcanto-Oper feiern, ist eigentlich überraschend, wenn man Ihre sonstigen Schwerpunkte betrachtet …

Manacorda: Als Markus Hinterhäuser mich anrief und mir das Angebot zu „Maria Stuarda“ machte, war meine erste Reaktion: Das ist nicht wirklich meine Sprache. Ich sehe mich eher als einen deutschen Repertoiredirigenten, auch wenn mein Name italienisch klingt. Hinterhäuser erwiderte: „Genau deswegen“. Ulrich Rasche ist nicht unbedingt der Regisseur, den man sofort mit einer neuen „Maria Stuarda“ in Verbindung bringt, aber er interessiert sich für einen frischen, unkonventionellen Ansatz.

APA: Dabei ist Ulrich Rasche ja ein Regisseur, der für seine Bühnenspektakel bekannt ist. Haben Sie keine Angst, dass die Musik dabei teilweise in den Hintergrund gerät?

Manacorda: Ich kenne Uli Rasche schon lange und schätze seine Arbeit sehr. Ich würde seine Inszenierungen nicht als Spektakel bezeichnen, sondern als tiefgreifende Übersetzungen des menschlichen Daseins. Sie illustrieren, wie wir uns in der Welt orientieren – und wie klein wir dabei sind. Dies harmoniert gut mit der Musik, wenngleich die ununterbrochene Bewegung auf der Bühne die Herausforderung für die Sänger darstellt. Glücklicherweise haben wir mit Kate Lindsey und Lisette Oropesa zwei herausragende Künstlerinnen, die auch als Darstellerinnen brillieren.

APA: Ist die „Stuarda“ für Sie ein Stück, das über das reine Stimmenfeuerwerk hinausgeht?

Manacorda: Diese Partitur war eine wahre Entdeckung für mich. Oft wird angenommen, dass beim Belcanto alles dem Gesang untergeordnet ist. Doch Donizetti behandelt das Thema zweier Königinnen, die nie miteinander kommunizierten, und stellt deren Konfrontation auf eine Art und Weise dar, die weit über das Gesangliche hinausgeht. Das ist nicht nur ein Vehikel für Gesang, sondern ein wundervoller Ausdruck von Drama und Emotionen, unterstützt durch eine detailreiche instrumentale Begleitung, die den dramaturgischen Reichtum verdeutlicht.

APA: Das bedeutet, Sie mausern sich künftig zum Belcanto-Experten, oder bleibt die „Maria Stuarda“ ein einmaliger Ausritt?

Manacorda: Ich bleibe offen. Ich betrachte meine Position als privilegiert, da ich sowohl die Möglichkeit habe, „Ja“ zu sagen, als auch, „Nein“ zu sagen. Letztendlich muss ein Projekt stimmig sein und die Zusammenarbeit mit den richtigen Menschen am richtigen Ort stattfinden. In diesem Fall ist Salzburg der perfekte Ort für diese Herausforderung.

(Das Gespräch führte Martin Fichter-Wöß/APA)

(ZUR PERSON – Antonello Manacorda wurde 1970 in Turin geboren und begann seine Laufbahn als Geiger in Amsterdam. 1994 wurde er von Claudio Abbado als Konzertmeister zum Gustav Mahler Jugendorchester berufen, bevor er 1997 zum Mitbegründer des Mahler Chamber Orchestras avancierte. Nach der Jahrtausendwende wandte sich Manacorda dem Dirigat zu und übernahm 2010 die Leitung der Kammerakademie Potsdam. Im Opernbereich arbeitete er unter anderem mit Damiano Michieletto in La Fenice und im Jahr 2016 in der Wiener Staatsoper an Rossinis „Otello“.)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Antonello Manacorda mit seinem offenen Ansatz und der Philosophie, sorgfältig projektbezogen zu wählen, einen besonderen Platz in der klassischen Musikszene einnimmt. Seine Arbeit an „Maria Stuarda“ könnte der Beginn eines neuen Kapitels seiner Karriere sein, das sowohl das Publikum als auch ihn selbst überraschen wird.