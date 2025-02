Feststiege: Berühmtheiten erobern den Red Carpet des Wiener Opernballs

Am Donnerstag, den 27. Februar, verwandelte sich die Wiener Staatsoper erneut in den prächtigsten Ballsaal des Landes. Der Wiener Opernball, das gesellschaftliche Highlight des Jahres, zog zahlreiche Prominente, Künstler und hochrangige Gäste an. MeinBezirk war beim glanzvollen Einzug der Stars am Red Carpet dabei.

WIEN. Bereits am frühen Abend füllte sich der Red Carpet der Feststiege gegen 20.30 Uhr mit schillernden Persönlichkeiten, die sich den Zauber des einzigartigen Wiener Opernballs nicht entgehen lassen wollten. Diese glanzvolle Veranstaltung, die in der Tradition von mehr als 150 Jahren steht, zieht Jahr für Jahr Besucher aus aller Welt an, darunter auch prominente Gäste aus der internationalen Film- und Musikszene.

Zu den ersten Gästen, die den Red Carpet erklommen und für das Blitzlichtgewitter sorgten, gehörten die Swarovski-Ehrengäste Leni Klum, Candice Swanepoel und Ed Westwick. Sie begeisterten in atemberaubenden Roben und stilvoller Eleganz, die den Glamour dieses Traditionsballs widerspiegelten.

Während unseres Interviews mit Ed Westwick, dem britischen Schauspieler und Model, sprach er über die Bedeutung von Tradition im modernen Glamour und wie solche Veranstaltungen Brücken zwischen verschiedenen Kulturen schlagen können. „Es ist ein Fest, das alles zusammenbringt – Kunst, Musik und Stil“, so Westwick.

Lugner-Familie gedenkt Mörtel

In der glamourösen Atmosphäre des Balls präsentierten auch Jacqueline, ihre Mutter Christina und Leo Lugner stolz ihren Stargast Alec Monopoly. Der weltbekannte Street-Art-Künstler, der kürzlich ein Kunstwerk für die Lugner City geschaffen hatte, äußerte seine Begeisterung über die festliche Stimmung: „Es ist immer eine Freude, hier in Wien zu sein, besonders wenn alles so prachtvoll ist.“

Den Ball der Bälle ließ sich auch Moderator und Model Bruce Darnell nicht entgehen. Mit seinem unverwechselbaren Charme erfreute er die Gäste und sorgte für zusätzliche Aufregung. In unserem Interview erklärte Darnell, dass der Wiener Opernball eine einzigartige Plattform für Künstler und Kreative darstellt, um sich zu vernetzen und Inspiration zu finden.

Während die Debütantinnen in ihren wunderschönen weißen Roben die festliche Eröffnung des Balls vorbereiteten, herrschte im Saal eine aufregende und erwartungsvolle Stimmung. Ein Gefühl von Tradition und Eleganz durchzog jeden Winkel des Events, das auch in diesem Jahr zahlreiche hochkarätige Gäste anzog – trotz des Fehlens von Mr. Opernball, dem verstorbenen Baumeister Richard Lugner, der viele Jahre das Geschehen prägte.

Stars voller Erwartungen

Ein prominenter Auftritt war auch von Sänger Sascha zu erwarten, dessen Performance das Publikum in den Bann zog. „Jede Feier braucht Musik und gute Stimmung“, äußerte der Künstler in unserem Gespräch.

MeinBezirk war den ganzen Abend vor Ort und berichtete von den schönsten Momenten dieser glamourösen Ballnacht, die alle Erwartungen übertraf.

