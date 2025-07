Festwochenende in Reutte: Stadt- und Familienfest am 26. und 27. Juli

Am letzten Juli-Wochenende feiert Reutte mit einem spektakulären Programm: Das Stadt- und Familienfest findet am 26. und 27. Juli statt und verspricht Unterhaltung für alle Altersgruppen.

REUTTE. Besucher können sich auf ein aufregendes Erlebnis freuen: Live-Musik auf fünf Bühnen, vielfältige Familienaktivitäten und einen besonderen Neuzugang am Sonntag: das erste Weltmusikfest im Park.

Buntes Treiben im Untermarkt



Am Samstag ab 14 Uhr verwandelt sich die Reuttener Begegnungszone in eine lebendige Open-Air-Bühne. Der Untermarkt und der Park bieten Raum für tausende BesucherInnen, die die unterschiedlichen Attraktionen genießen können. Viele lokale und regionale Künstler*innen präsentieren ein breites musikalisches Spektrum – von Rock über Soul bis hin zu traditioneller Blasmusik und modernen Club-Sounds.

Musik für jeden Geschmack



Das Samstagsprogramm hält einige Höhepunkte parat: Die Bands Pin Code und The Soultravelers treten vor dem Europahaus auf, während Kesselblech mit traditioneller Blasmusik am Zeillerplatz für festliche Stimmung sorgt. DJs wie KM FLEX und Chris S. bringen auf der Partymeile und beim Friseur Singer tanzbare Beats. Im Park wartet ein besonderes Konzertprogramm mit der Bürgermusikkapelle Reutte und weiteren Interpreten bis Mitternacht, was die Tanzbegeisterten sicherlich erfreuen wird.

Spaß für die ganze Familie



Das Fest verspricht ein herausragendes Familienerlebnis. Kinder können sich auf zahlreiche Attraktionen freuen, darunter Hüpfburgen, Gladiatorenspiele und Bogenschießen in einer thematisch gestalteten Westernkulisse. Verschiedene Mitmachstationen bieten Spiel und Spaß für die ganze Familie und fördern die Gemeinschaft.

Premiere: Weltmusikfest am Sonntag



Am Sonntag erwartet die Gäste eine musikalische Entdeckungsreise beim ersten Weltmusikfest. Ab 10 Uhr beginnt das Event mit der Bürgermusikkapelle Reutte, gefolgt von türkischer Volksmusik, dem Lech Groove Orchestra, serbischer Folklore und brasilianischen Klängen von Bem Brasil. Auch das Trio Dreiarlei und DJ Chris S. werden am Zeillerplatz auftreten.

Ein Fest der Begegnung



Das Stadtfest ist nicht nur ein musikalisches und kulturelles Highlight, sondern verkörpert auch den Zusammenhalt der Gemeinschaft. „Egal woher du kommst – wir feiern als große Stadtfamilie“, betonen die Veranstalter.

Infos & Eintritt



Samstag, 26. Juli: Stadtfest mit Bühnenprogramm (14–24 Uhr), Eintritt: 7 Euro (ab 16 Jahren)

Sonntag, 27. Juli: Weltmusikfest & Familienprogramm, Eintritt frei

