Feuerinferno in Wals-Siezenheim: Unbewohntes Einfamilienhaus stand in Vollbrand

Einfamilienhaus in Wals-Siezenheim stand in Vollbrand

Am Donnerstagabend ist die Feuerwehr Wals-Siezenheim zu einem Löscheinsatz gerufen worden. In Wals-Siezenheim im Flachgau stand ein unbewohntes Einfamilienhaus in Vollbrand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen hohe Flammen aus dem Gebäude, zudem gab es eine starke Rauchentwicklung. Der Rauch machte den Brand weitum sichtbar, woraufhin zahlreiche Anrufe unter der Notrufnummer 122 eingingen.

Das betroffene Einfamilienhaus ist von dichtem Baumbewuchs umgeben und war für die Einsatzkräfte nur schwer zu erreichen. Die Bäume auf dem Grundstück erschwerten nach Angaben von Ortsfeuerwehrkommandant Alexander Brötzner insbesondere den direkten Einsatz der Drehleiter.

Im Gebäude bestand aufgrund einer maroden Holztramdecke Einsturzgefahr. Die Feuerwehr konnte das Feuer daher ausschließlich von außen bekämpfen. Das Nachbarhaus des verlassenen Brandobjekts wurde vor Funkenflug geschützt.

Zur Unterstützung kam beim Einsatz eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz. Mit ihrer Hilfe konnten versteckte Glutnester geortet werden.

Laut Feuerwehreinsatzleitung wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.