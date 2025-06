Feuerkatastrophe in Osttirol: Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz gegen die Flammen

Hunderte Feuerwehrleute sind derzeit im Einsatz, um den Großbrand in der Recycling-Anlage der Firma Rossbacher in Nußdorf-Debant im Bezirk Lienz zu bekämpfen. Die Situation ist äußerst herausfordernd: Es kam zu mehreren Explosionen, und einige Einsatzfahrzeuge wurden beschädigt. Sechs Feuerwehrmitglieder haben Verletzungen unbestimmten Grades erlitten. In sieben Gemeinden in Osttirol wurde ein AT-Alert-Alarm ausgesprochen.

LIENZ. Betroffen vom AT-Alert sind die Gemeinden Nußdorf-Debant, Lienz-Stadt, Iselsberg-Stronach, Lavant, Tristach, Dölsach und Nikolsdorf.

„Nachts wurden extensive Wasserwerfer eingesetzt, um das Feuer einzudämmen, was erfolgreich war“, erklärt Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement. Bürger werden angehalten, alle Fenster, Türen und Dachluken geschlossen zu halten, um die Rauchentwicklung zu minimieren.

Zur Sicherheit wurden mehrere Schwimmbäder geschlossen und Veranstaltungen in der Umgebung, wie das Lindenfest in Amlach und ein Fest zum 30-jährigen Bestehen von Nußdorf-Debant, mussten evakuiert werden.

Der Strom in den umliegenden Gebieten wurde zur Sicherheit bereits abgeschaltet. Die Arbeiten zur Brandbekämpfung laufen auch in der Nacht weiter, und zusätzliche Unterstützung wurde angefordert.

Weitere Feuerwehren nachalarmiert

Katastrophenhilfszüge mit Tanklöschfahrzeugen, Pumpen und Schlauchmaterial aus Oberkärnten sowie den Bezirken Kitzbühel und Kufstein unterstützen die örtlichen Feuerwehrkräfte.

„Die Hauptaufgabe der Feuerwehr ist es, eine weitere Ausbreitung des Brands zu verhindern, während der Schutz der Einsatzkräfte und der Bevölkerung höchste Priorität hat“, berichtet Landesfeuerwehrinspektor Rene Staudacher. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 13 Feuerwehren mit 29 Fahrzeugen und 210 Einsatzkräften mobilisiert.

Das Feuer

Um 13:25 Uhr wurde ein Brand im Abfallwirtschaftszentrum in Nußdorf-Debant gemeldet. Derzeit kämpfen rund 130 Feuerwehrleute gegen das Feuer, das sich rasch ausbreitete und schwere Rauchentwicklung verursachte. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten und sich möglichst wenig im Freien aufhalten.

Durch die starke Rauchentwicklung und mehrere Explosionen wurde die direkte Brandbekämpfung erschwert, und es wodurch auch mehrere Einsatzfahrzeuge beschädigt wurden. Ein Sperrkreis wurde eingerichtet, um Unbeteiligte zu schützen.

„Wir bitten die Anwohner weiterhin, Fenster und Türen geschlossen zu halten und auf Aufenthalte im Freien zu verzichten. Die Feuerwehr, Polizei und andere Hilfsorganisationen sind vor Ort und arbeiten daran, das Feuer schnellstmöglich einzudämmen“, so die offizielle Mitteilung.

Die Bevölkerung wird dringend aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen, um die Belastung durch Rauch zu minimieren.

