Feuerwehr-Einsatz in Graz: Katze nach dramatischer Rettung aus Kanalrohr unverletzt

Feuerwehr befreit Katze aus Kanalrohr in Graz

In Graz ist eine Katze aus einem unterirdischen Rohr gerettet worden. An dem Einsatz in der Griesgasse war die Berufsfeuerwehr Graz beteiligt.

Die Feuerwehr hat den Einsatz am Montag bekanntgegeben. Er fand bereits am Freitag im Eingangsbereich eines Mehrparteienhauses statt.

Dort war die Katze in ein Kanalrohr geraten und konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien. Um an das Rohr zu gelangen, brachen die Einsatzkräfte zunächst den Asphalt vor dem Haus auf. Anschließend arbeiteten sie sich stückweise zu dem Tier vor.

Nach knapp einer Stunde konnte die Katze befreit werden. Sie war erschöpft, blieb aber unverletzt.

Die befreite Katze wurde in das Landestierheim in der Grabenstraße gebracht.