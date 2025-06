Feuerwehr: Frauen in Wien nach CO-Unfällen von Einsatzkräften wiederbelebt

Die Wiener Feuerwehr musste in den vergangenen Tagen mehrfach wegen schwerer CO-Unfälle in Privathaushalten ausrücken. In einigen Fällen waren sogar Reanimationen notwendig. Die Häufigkeit dieser Vorfälle ist alarmierend und führt die Feuerwehr dazu, präventive Maßnahmen zu empfehlen.



WIEN/LANDSTRASSE/DÖBLING. In den letzten Tagen berichtete die Wiener Feuerwehr von mehreren Einsätzen aufgrund erhöhter Kohlenstoffmonoxid-Konzentrationen (CO) in Wohnungen.

Die Zunahme solcher Vorfälle steht anscheinend in Zusammenhang mit der anhaltenden Sommerhitze und dem gleichzeitigen Betrieb von Gasthermen und mobilen Klimageräten. Die meisten Einsätze blieben zwar relativ glimpflich, jedoch gab es laut Feuerwehrsprecher Christian Feiler in der vergangenen Woche zwei besonders kritische Fälle.

Bereits am Donnerstag, dem 26. Juni, kam es in Döbling zu einem schweren Unfall: Eine Frau verlor beim Duschen das Bewusstsein. Die Einsatzkräfte fanden eine stark erhöhte CO-Konzentration vor. Die Frau konnte reanimiert und ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein mobiles Klimagerät wurde als mögliche Ursache identifiziert.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich nur wenige Tage später, am Sonntag, dem 29. Juni, in der Landstraße. Auch hier musste die Feuerwehr unter Atemschutz in eine Wohnung vordringen und entdeckte eine leblose Person im Badezimmer. Nach erfolgreich durchgeführter Reanimation wurde auch diese Person ins Krankenhaus gebracht. In diesem Fall wurde unzureichende Abluft der Gastherme in Kombination mit extremer Hitze als wahrscheinliche Ursache identifiziert.

Feuerwehr warnt eindringlich



„Unter normalen Bedingungen ist der Betrieb einer Gastherme absolut sicher“, betont Feuerwehrsprecher Christian Feiler. „Problematisch wird es bei mangelhafter Wartung, hohen Außentemperaturen oder wenn gleichzeitig Abluftgeräte wie Dunstabzugshauben oder mobile Klimaanlagen verwendet werden.“ Besonders kritisch sei die Kombination aus geschlossenen Räumen und Geräten, die Luft aus der Wohnung absaugen – etwa durch einen dicht verschlossenen Fensterrahmen.

Darüber hinaus stellt die sommerliche Wetterlage ein weiteres Risiko dar. Hohe Temperaturen können im Schornstein einen sogenannten „Luftstoppel“ erzeugen, was bedeutet, dass die Abgastemperatur nicht mehr ausreicht, um gegen die heiße Außenluft anzukommen. In der Folge sammeln sich giftige Gase wie Kohlenstoffmonoxid in den Wohnräumen.

Die Feuerwehr empfiehlt daher folgende Vorsichtsmaßnahmen:

Sorgen Sie während der Nutzung der Gastherme im Sommer (z. B. beim Duschen oder Abwaschen) immer für eine ausreichende Belüftung, insbesondere im Raum, wo die Therme installiert ist.

Regelmäßige Wartung der Therme und Überprüfung des Schornsteins sind unerlässlich.

Bei Fensteraustausch oder -einbau sollte stets ein Rauchfangkehrer hinzugezogen werden, um zu prüfen, ob die Therme weiterhin ausreichend mit Verbrennungsluft versorgt wird.

Kohlenstoffmonoxid ist besonders tückisch: Es ist unsichtbar, geruchlos und geschmacklos, wirkt jedoch schon in geringen Mengen hochtoxisch. Es verdrängt Sauerstoff im Blut und kann zu innerlichem Ersticken führen. Erste Anzeichen einer Vergiftung sind Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel oder grippeähnliche Symptome. Bei diesen Symptomen sollte umgehend der Raum verlassen und die Rettung (144) sowie die Feuerwehr (122) alarmiert werden.

