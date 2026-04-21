Feuerwehr Graz schnelle Intervention: Zimmerbrand in der Steyrergasse gelöscht, keine Personen betroffen

Zimmerbrand in Mehrparteienhaus in der Steyrergasse in Graz

In der Steyrergasse in Graz ist es am Dienstag zu einem Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus gekommen. Betroffen war eine Wohnung im zweiten Obergeschoss.

Die Feuerwehr wurde um 12:25 Uhr zu dem Einsatz alarmiert und traf vier Minuten später mit den ersten Kräften am Einsatzort ein.

Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr drang dichter Rauch aus den Fenstern der betroffenen Wohnung. Die Einsatzkräfte starteten unmittelbar einen Löschangriff im Innenbereich und kontrollierten die Räume auf mögliche Personen.

In der Wohnung wurden keine Personen angetroffen. Der Brandherd wurde in der Küche lokalisiert, das Feuer konnte dort innerhalb weniger Minuten gelöscht werden.

Zur Entrauchung führte die Berufsfeuerwehr Lüftungsmaßnahmen im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses durch. Auch die angrenzenden Wohnungen wurden nach dem Brand kontrolliert.

Beim Einsatz kamen eine Drehleiter sowie insgesamt fünf Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr Graz zum Einsatz. Insgesamt waren 23 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr vor Ort. Außerdem waren Polizei und Rotes Kreuz an der Einsatzstelle in der Steyrergasse in Graz.

Die Meldung zu dem Einsatz wurde am 21. April 2026 veröffentlicht.