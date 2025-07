Feuerwehr im stundenlangen Einsatz: Großbrand am Fürstenstandweg in Graz

Am späten Vormittag kam es am Fürstenstandweg in Graz zu einem Brand in einem Holzhaus. Ein Großaufgebot der Berufsfeuerwehr Graz sowie der Freiwilligen Feuerwehr rückten umgehend zu den Löscharbeiten aus. Das betroffene Haus ist derzeit unbewohnbar, jedoch wurde glücklicherweise niemand verletzt.



GRAZ. Ein Wohnhausbrand in der Fürstenstandweg-Siedlung hat am Mittwoch einen großflächigen Einsatz der Grazer Feuerwehren ausgelöst. Das Holzgebäude ist erheblich beschädigt worden, und die Brandursache wird gegenwärtig ermittelt. Der Notruf wurde gegen späten Vormittag bei der Grazer Berufsfeuerwehr gemeldet. Kurz darauf meldete die Anruferin, dass sich die Flammen rasch im Gebäude ausbreiten würden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Wohnung im Erdgeschoss bereits in Vollbrand, ebenso Teile des ersten Obergeschosses. Siehe auch Kurios bis ikonisch: Die Entwicklung der Trikotdesigns beim SK Sturm im Laufe der Zeit Dach musste geöffnet werden Die Feuerwehr setzte zur Bekämpfung des Feuers mehrere C-Rohre ein – zwei im Außen- und eines im Innenangriff. Aufgrund der Holzfassade breitete sich das Feuer rasant bis unter die Dachhaut aus. Um Glutnester zu erreichen, musste teilweise das Dach geöffnet werden. Das Gebäude ist momentan unbewohnbar. Die Berufsfeuerwehr war mit 27 Einsatzkräften mehrere Stunden vor Ort, unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr Graz, die bei den Nachlöscharbeiten half. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen weiter. Das könnte dich auch noch interessieren: Siehe auch Straßgang: Motorradunfall mit Kleinbus – 66-Jähriger schwer verletzt Spektakuläre Verfolgungsjagd durch Grazer Stadtgebiet Pkw-Lenkerin krachte in Schuhgeschäft und flüchtete Fußgängerin bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

